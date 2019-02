Das Eis zum schmelzen bringen: Schützen feiern im Mühlendorf

Church on the rocks

+ © Wieschmann Manche Gäste hatten sich im Stil der 1920er-Jahre gekleidet. Eine Swing-Party ist es aber dann am Ende nicht geworden. Stattdessen hieß das Motto der Kompanie Mühlendorf: Church on the Rocks oder Kirche auf Eis. © Wieschmann

Altena - Mit einem neuen Format tritt die Kompanie Mühlendorf in der FWG an die Öffentlichkeit. Sie rockt jetzt regelmäßig im Februar in der ehemaligen Kirche im Mühlendorf so richtig ab.