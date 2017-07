Der stille Gustav verzieht beim Konzert keine Miene

+ Gustav Selve äußerte sich nicht, aber die Besucher hatten viel Freude am Samstagabend. Foto: Hornemann

Altena - Für die Schützen der Kompanie Rahmede war es die Erfüllung eines Traums, für die Gäste der Oldie-Nacht am Stillen Gustav ein herrlicher Abend in einer lauen Sommernacht. Ganze Familien fanden ihr Glück am Samstagabend, als die Telstars ihre Instrumente auspackten und gemütliche Klänge zum Mitsingen anstimmten.