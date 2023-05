28 Kommentare

Schütze sucht Schlafgelegenheit

Von: Susanne Fischer-Bolz

Schütze Johannes Erning kommt aus Düsseldorf zum Schützenfest und suchte per Facebook eine Unterkunft. © Privat

Altena wird kurzfristig um ein paar hundert, ja sogar vielleicht um tausend Bürger reicher. Denn von überall kommen sie angereist, die ehemaligen Burgstädter, die sich riesig darauf freuen, beim Schützenfest Familie und Freunde wiederzusehen. Nur: Wo sollen sie unterkommen? „Alles ausgebucht“, musste auch Johannes Erning erfahren.

Altena – Wenn vom 8. bis 11. Juni das Schützenfest aller Schützenfeste gefeiert wird, dann übernachten die Gäste von außerhalb überall: in den Wohnzimmern bei Freunden, bei Mama und Papa, in Ferienwohnungen, in Camp-Mobilen, auf einer Luftmatratze irgendwo. Johannes Erning war früher immer im Hotel am Markt untergekommen. Doch die garantierte Reservierung fürs Schützenfest ist mit dem Pächterwechsel verloren gegangen.

„Ich habe das dann ein bisschen vor mir hergeschoben, hab gedacht, dass es schon irgendwie klappen wird“, erzählt der „Altenaer Junge“, der 1989 das Abitur am Burggymnasium gemacht hatte und anschließend eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei den Walzwerken in Einsal begann.

Jetzt war er also spät dran, denn in den vergangenen Wochen und Monaten wurde in Altena für das Schützenfest alles reserviert, was irgendwie nach Bett anmutete. Bei Booking und Airbnb hatte Johannes Erning dann noch etwas entdeckt – und schon „war es wieder weggeräumt“, erzählt der 53-Jährige schmunzelnd. Er versuchte sein Glück auf verschiedenen Kanälen, in Chatgruppen, auch beim Zug Totschlag. „Da kam überhaupt nichts bei ‘rum“, sagt Johannes Erning, der aber das Schützenfest natürlich auf keinen Fall verpassen wollte. Die Facebook-Gruppe „Altena – meine Stadt“ war sozusagen der letzte Strohhalm. Er schickte einen Post auf die Reise: „Liebe Altenaerinnen und Altenaer, wir suchen für das Schützenfest 2023 noch eine Ferienwohnung bzw. eine möblierte Wohnung im Stadtgebiet, von der aus der Festplatz zu Fuß erreichbar ist. Wir sind über jeden Hinweis dankbar.“

28 Kommentare

Es folgten ein paar Likes und 28 Kommentare. „Es kamen hauptsächlich Vorschläge, die ich schon kannte, die aber schon vermietet waren. Eine Idee war dabei, die sich aber zerschlug. Und dann habe ich tatsächlich ein Angebot bekommen“, erzählt der Wahl-Düsseldorfer, der nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre in Regensburg und Nürnberg noch eine Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer gemacht hat und heute Leiter des Rechnungswesens bei den Automotive-Einheiten der Rheinmetall AG in Düsseldorf ist.

Letztlich hat er seinen Altena-Besuch doch noch anders geregelt. Freunde hatten rund um die Jugendherberge etwas gebucht. Es gibt ein Gästehaus unterhalb der Burg und „da war noch ein Zimmer frei. Mein Bruder ist auch dabei“, freut sich Johannes Erning. Ende gut, alles gut. Erleichterung.

„Ich bin immer beim Schützenfest dabei. Alle drei Jahre nach Altena zu kommen, das mache ich wirklich gerne.“ Johannes Erning, der früher in Evingsen gewohnt hat, gehört zum Zug Totschlag der Kompanie Freiheit. Jetzt bekommt er sogar die Pott Jost-Medaille für 40 Jahre Mitgliedschaft.

Wenn im Juni in Altena Schützenfest gefeiert wird, kommen auch wieder jede Menge ehemalige Altenaer und Altenaerinnen in die alte Heimat, um Freunde und Bekannte wiederzusehen. Private Quartiere sind dann sehr begehrt. © AK

Übrigens: Ihm war es sehr wichtig, nicht „Jottwede“ eine Unterkunft zu finden, sondern fußläufig zum Fest zu können. Denn: „Man muss ja zwischendrin mal nach Hause und Pause machen“, erzählt er lachend. Zudem wäre es so gut wie unmöglich, ein Taxi zu finden. „Ich freue mich besonders, alte Freunde und Bekannte wiederzusehen“, sagt Johannes Erning zu der „besten Gelegenheit“, eben diese zu treffen. Er ist zwar auch in Düsseldorf im Karneval und Schützenverein aktiv, „aber im Herzen bleibt man Sauerländer“, ist er überzeugt.

Das Besondere an diesem Schützenfest sei das Alleinstellungsmerkmal, eben nur alle drei Jahre zu feiern („das habe ich sonst noch nirgends gesehen“) und die Tatsache, dass man auf Uniformen verzichte. „Wir können recht zwanglos auftreten. Das ist ein großer Vorteil. Wie sagt man so schön: Es ist ein niederschwelliges Angebot“, schmunzelt der Wahl-Düsseldorfer, der übrigens natürlich auch immer auf den Vogel geschossen hat, aber „noch nie was getroffen hat.“ Dass der Vogel auf der anderen Seite der Lenne thront, findet Johannes Erning großartig. „Auch das gibt es nur in Altena.“