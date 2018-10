Schülerin (14) aus Altena im MVG-Bus unsittlich angefasst: Polizei sucht Zeugen

Dienstagmittag auf der Fahrt von Hemer nach Altena

Altena/Hemer - Ein 14-jährige Schülerin aus Altena ist am Dienstagmittag Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Mittwochmorgen mitteilte, wurde das Mädchen in einem Linienbus von einem Unbekannten "bedrängt und unsittlich angefasst". Die Polizei suchen jetzt dringend Zeugen.