Armbänder sind der Renner

Weil Suba Duba an das Juniorschülerprojekt des Verbandes der Deutschen Wirtschaft angedockt ist, erhielten die Neuntklässler kürzlich Post aus der Zentrale. Suba Duba wurde angeboten, ihre Tampen- und Natur-Bast-Armbänder auch über das Internet anzubieten. Dafür gibt es den Junior-Marketplace. „Natürlich ergreifen wir diese Chance und klinken uns ein. So können wir vermutlich viel mehr Kunden erreichen, als nur in der Schule“, sagt Finanzchefin Madita Hartwig. Suba Duba hat das Ziel, am Ende des Geschäftsjahres mit Gewinn abzuschließen und ist auf einem guten Weg. Bereits jetzt dürfen sich die BGA-Aktionäre über ein Plus von zwölf Prozent auf ihre Einlage freuen.