Nach dem Hochwasser: Plünderer ziehen durch Katastrophengebiete

+ © Polizei MK Oft sind die Schrottdiebe in abenteuerlichen Fahrzeugen unterwegs. © Polizei MK

13 Mal musste die Polizei am Wochenende wegen Diebstählen durch verdächtige Schrottsammler ausrücken. Seit Freitag treiben diese ihr Unwesen in den vom Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogenen Bereichen.

Altena - Die Polizei hat ihre Präsenz in dem vom Hochwasser stark betroffenen Altena erhöht. Der Grund sind Plünderer. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, verdächtige Personen oder Fahrzeuge sofort über Notruf 110 zu melden. (Aktuelles zum Unwetter im MK)

Am späten Freitagabend fuhr ein Transporter durch die Nette und pflückte die durch das Unwetter beschädigten Möbel auseinander. Er verschwand die Bachstraße hinab Richtung Altena und konnte nicht mehr angetroffen werden. Entwendet wurde offenbar nichts.

An der Rahmedestraße fiel Samstagvormittag ein Transporter auf. Die Insassen durchwühlten am Waschpark den Müll und sollten laut Zeugenangaben Metallschrott einladen. Eine Polizeistreife kontrollierte den 47-jährigen Fahrer aus Dortmund und brachte zahlreiche Verstöße zur Anzeige, darunter solche gegen die Fahrpersonalverordnung, die Gewerbeordnung sowie das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Er erhielt einen Platzverweis.

Nach dem Hochwasser: Plünderer machen das betroffene Gebiet in Altena unsicher

Samstagmittag kam es in der Nette zum Diebstahl einer am Straßenrand abgestellten Waschmaschine sowie diverser Elektrogeräte. Polizeibeamte hatten den Transporter erst kurz vor der Tat - noch ohne Beute - kontrolliert. Die beiden Insassen aus Recklinghausen (20, 34) wurden angezeigt.

Gegen 20.30 Uhr tauchte an der Nettestraße ein Mann zu Fuß auf. Er verschwand in einem durch den Wasserschaden nicht mehr verschließbaren Keller, kam kurz darauf mit einer Tüte wieder raus und ging weg. Eine Polizeistreife traf ihn ein paar

Meter weiter an. In der Tüte: diverse Elektrokleinteile. Der 20-jährige Tatverdächtige aus Altena äußerte sich nicht zum Vorwurf. Auch ihn zeigten die Beamten an. Die Beute behielten sie ein.

Plünderer im Hochwasser-Gebiet: Polizei verstärkt Präsenz

Ein Schrotttransporter fiel zweimal auf. Samstagnachmittag durchwühlten seine Insassen den Schrott im Bereich Markaner / Linscheidstraße. Mittags war er jedoch schon einmal dem Ordnungsamt am Brachtenbecker Weg aufgefallen. Polizeibeamte hatten den 46-jährigen Bochumer da schon u.a. wegen Verstößen gegen Fahrpersonalverordnung, Gewerbeordnung und Elektrogerätegesetz angezeigt. Er erhielt einen Platzverweis.



Das Ordnungsamt der Stadt Altena bat Sonntagmittag um Amtshilfe. Ihnen war an der Lüdenscheider Straße ein Transporter in die Arme gefahren. Auch dessen Insassen hatten sich Elektro- und Metallschrott angeeignet. Auch hier waren Anzeigen wegen gleichgelagerter Delikte gegen den 23-jährigen Attendorner die Folge.