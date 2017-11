Schreien, Wimmern, Randalieren

Großübung der Feuerwehr - Berufsfachschule prüft Absolventen

+ © Hornemann Das Team Unfalldarstellung wurde nicht nur entsprechend geschminkt, um den Sanitätern ein realistisches Bild von Verletzungen zu vermitteln. Die Mitwirkenden werden auch darauf trainiert, sich wie Schwerverletzte zu bewegen und zu schreien. © Hornemann

Altena - Anwohner des Stadtteils Nette haben sich am Samstag erschrocken: Explosion im Giershagener Weg, großes Rettungskräfteaufgebot! Die Großübung am Wochenende (18. November) war weitaus umfangreicher ausgefallen, als üblich. „Wir haben heute die Berufsfachschule Rettungsdienst aus Dortmund zu Gast, die in Altena ihr Abschlusspraxiswochenende veranstaltet“, erklärte Markus Pflüger.