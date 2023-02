„Schöner raus als rein“: Bekannter Friseur-Salon wird 50

Von: Susanne Fischer-Bolz

Teilen

Heidi Scharfenberg gründete vor 50 Jahren den Salon Heidi und hat viele © gesammelt. Fotos: fischer-bolz

Die Wasserwelle war wirklich eine tolle Frisur. Für 13 D-Mark wurden die Haare glamourös in Szene gesetzt – kopfüber in den 70er Jahren. Zum „Waschen und Legen“ eilten die Altenaerinnen zum Salon Heidi, wo es immer den „letzten Schrei“, die aktuellen Trends für das Haupthaar gab – und immer noch gibt. Jetzt wird das 50-jährige Bestehen gefeiert.

Altena – Mit dabei ist am Festtag am 23. Februar auch Heidi Scharfenberg, die den Salon 1973 eröffnet hatte und ihr Herzstück Ende 2011 an Andrea Luthardt übergab. „Das war damals sehr emotional“, erzählt die Friseurin von der Übergabe. Sie hat mit ihrem Mann in der ganzen Welt gearbeitet, auch ungewöhnliche und futuristische Frisuren auf internationalen Bühnen gezaubert und war Mitglied im Bund der Intercoiffeure. Sie stand im Scheinwerferlicht in Las Vegas und auch auf Hawaii, und zeigte dort ihr Können. Immer an ihrer Seite: Ihr Mann, der erst in der Industrie tätig war, ihr bei Umbauarbeiten des Salons half, aber zunehmend Freude am Friseurhandwerk hatte und auf dem zweiten Bildungsweg umschulte.

„Früher hatten die Frisuren noch Namen“, erzählt Heidi Scharfenberg schmunzelnd. Ein Look hieß „Happy Hair“ . Heidi Scharfenberg schnitt ihn für Elfriede Springob und stellte das Foto als Werbung ins Schaufenster an der Bahnhofstraße aus. Und genau diese Kundin von damals wird beim Jubiläum auch dabei sein – ebenso wie viele Wegbegleiter und langjährige Kunden.

So sah der Salon Heidi früher aus. © Fischer-Bolz, Susanne

Heidi Scharfenberg war 26 Jahre alt, als sie aus dem ehemaligen Salon Gilbert an der Bahnhofstraße 5 den Salon Heidi gründete. „Als die erste Kundin fragte, ob wir auch Dauerwellen machen, dachte ich sofort: ‘Wunderbar, dann haben wir 30 Mark in der Kasse.' Ich hatte ja mit Schulden angefangen“, erzählt die heute 75-Jährige von den aufregenden Anfängen, als es nur vier Plätze im Salon gab.

Als 1978 das Haus an der Bahnhofstraße 6 abgerissen werden sollte, kauften die Scharfenbergs das Haus an der Bahnhofstraße 39 und eröffnete dort einen größeren Salon. „Gemeinsam haben wir mit ganz viel Freude und Energie unser Geschäft geführt und unser Ausbildungsnachwuchs war damals bei den Leistungswettbewerben der Lenne-Innung sehr erfolgreich“, erzählt Heidi Scharfenberg stolz. Auch Andrea Luthardt, die heutige Inhaberin, gehörte dazu. Sie hatte 1979 ihre Ausbildung im Salon Heidi begonnen.

Coole Looks zauberte Heidi Scharfenberg schon früher. © Fischer-Bolz, Susanne

Dass man „schöner aus dem Salon ging als man hereingekommen war“, sprach sich in Altena und Umgebung natürlich schnell rum. „Die Kundinnen haben die Regenbogenpresse ‘rauf- und ‘runtergelesen, während sie unter den Hauben saßen“, erinnert sich Heidi Scharfenberg gern an eine schöne Zeit, in der sie auch schon Haarschnitte machte, die heute „up to date“ sind, wie zum Beispiel den „Undercut“, bei dem es ein interessantes Muster am Hinterkopf gibt.

„Es hat mir einfach Freude gemacht, kreativ zu sein“, erzählt die Friseurin, die ein großes Buch mit Erinnerungsfotos zeigt. Übrigens: Die Pyramiden-Wicklung, die einst steil von unten nach oben gestylt für einen wilden Look sorgte, gibt es heute nicht mehr. Stattdessen sind gerade graue Kurzhaar-Frisuren im Trend, die die Friseurmeisterin nicht wirklich schön findet. „Man kann noch so hübsch sein, wie Birgit Schrowange. Man sieht einfach älter aus. Für mich ist das nichts“, schmunzelt Heidi Scharfenberg, die heute gern mit ihrem Mann nach Spanien reist und in Opperhusen wohnt.