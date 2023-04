Es geht um 4000 Hausanschlüsse: Jetzt gibt es Infos für Glasfaser-Ausbau

Von: Jona Wiechowski

Jede Menge Glasfaserkabel werden in den kommenden zwei Jahren in der Burgstadt verlegt. Was auf Anwohner zukommt, berichtet das ausführende Unternehmen an zwei Terminen im Mai. © DAHM

Das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) baut in Altena bekanntlich in den nächsten zwei Jahren rund 4000 Glasfaser Hausanschlüsse in mehreren Stadtteilen aus. Konkrete Informationen sollen Anwohner jetzt bei zwei Info-Veranstaltungen in der Burg Holtzbrinck erhalten.

Altena – Um direkt miteinander ins Gespräch zu kommen, findet am Montag, 8. Mai, und Dienstag, 9. Mai, jeweils um 18 Uhr in der Burg Holtzbrinck (Kirchstraße 20) eine Informationsveranstaltung statt. Bürgermeister Uwe Kober ist auch vor Ort und begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auf der Informationsveranstaltung würden Interessierte „erste Informationen zu den Vorteilen von Glasfaser, zum Ablauf der Bauarbeiten in der Kommune und zu den aktuell zur Verfügung stehenden Tarifen des Internetanbieters O2“ erhalten. Möglich ist eine Teilnahme übrigens auch online (siehe Info-Kasten). Ob Kunden an O2-Tarife gebunden sind und mit welchen Kosten der Hausanschluss an sich verbunden ist, war zunächst unklar.

„Wir freuen uns, dass sich die Stadt Altena für den Ausbau mit UGG entschieden hat“, wird indes Jörg Ellerbrok, Expansion Manager von UGG, in der Pressemitteilung zitiert. „Mit dem Anschluss an das leistungsstarke und stabile Glasfasernetz öffnen sich der Stadt die Türen für die digitale Zukunft.“ Davon profitierten nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die hier ansässigen Unternehmen. Insgesamt geht es um rund 4000 Haushalte, die innerhalb von rund zwei Jahren ausgebaut werden sollen, hatte Jakob Geukes vor wenigen Wochen im Gespräch mit der Redaktion erklärt. „Wir sind guter Dinge, dass das funktioniert“, hatte er damals gesagt. Zu diesem Zeitpunkt war gerade mit den Vorarbeiten begonnen worden: Damit die technische Planung der für den Ausbau notwendigen Bauarbeiten beginnen konnte, waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Phoenix in Altena unterwegs und haben Fotos von örtlichen Begebenheiten gemacht – also von Straßenabschnitten, Bürgersteigen und anderen öffentlichen Bereichen.

Das Glasfasernetz von UGG sei so konzipiert, dass alle Kabel und Leerrohre vollständig erdverlegt sind, ausgehend vom zentralen Hauptverteilerpunkt, dem sogenannten „Point of Presence“ (kurz: PoP) bis zum Haus. Es würden modernste Bautechniken eingesetzt, um die unterirdische Verlegung in sehr kurzer Zeit, umweltverträglich und ohne große Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger zu realisieren. „Das heißt, dass in enger und frühzeitiger Absprache mit der Kommune sowie dem Bauamt Maßnahmen ergriffen werden, die den baulichen Eingriff minimal halten und einen geordneten Ablauf innerhalb der Kommune weiterhin gewährleisten“, heißt es weiterhin von dem Unternehmen, das seinen Sitz im bayerischen Ismaning hat. Bei dem UGG handelt es sich um einen neutralen Infrastrukturanbieter für leistungsfähige Glasfasernetze, die direkt bis ins Haus gelegt werden (Fiber To The Home oder kurz: FTTH). UGG ist ein Joint Venture aus Allianz und Telefónica.

Info-Abende: Online teilnehmen Zum Glasfaserausbau informiert das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) an zwei Abenden in der Burg Holtzbrinck ab 18 Uhr. Teilnehmen können Interessierte auch online. Der Infoabend am Montag, 8. Mai, findet für die Stadtteile Nette, Mühlendorf, Linscheid, Pragpaul, Knerling, Tiergarten und den Bereich Lennestein statt. Anmelden kann man sich unter dem nachfolgenden Link: https://ugg-events.com/080523 Beim Infoabend am Dienstag, 9. Mai, geht es um die Stadtteile Breitenhagen, Drescheider Berg, Steinwinkel und Evingsen. Die Anmeldungen erfolgt hier unter folgendem Link: https://ugg-events.com/090523