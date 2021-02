Schnee und Eis im MK: Die Lage in Altena und Nachrodt

Schnee und Eisregen sind in der Nacht über NRW hinweggefegt, auch den MK hat es getroffen. Die Lage in Altena und Nachrodt.

Sonntag, 7. Februar, 8.28 Uhr: Schnee, Eis und Graupel haben den MK im Griff. Doch die Lage auf den Straßen ist entspannt: Die Polizei im MK spricht den Bürgern ein großes Lob für „sehr diszipliniertes und umsichtiges Verhalten aus“. In der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 7.30 Uhr gab es 22 Einsätze im MK, die mit dem Wetter zusammenhingen.

Es passierten sechs Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von etwas mehr als 30.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auf der A45 zwischen Lüdenscheid und Meinerzhagen wurde die Glätte einem Autofahrer zum Verhängnis.

Eis und Schnee: „Alles ruhig“ in Altena und Nachrodt

In Altena hingegen ist „alles ruhig geblieben“, wie Feuerwehrsprecher Patrick Slatosch sagt. Es gab in der Nacht keine Einsätze in der Burgstadt. Die Zugführer und Wachleiter hatten sich am Samstagabend um 18 Uhr in einer Videokonferenz beraten, bei einigen Fahrzeugen wurden vorsorglich Schneeketten aufgezogen. Ausrücken mussten diese bislang nicht.

Im Vorfeld hatte die Feuerwehr überlegt, einige Gerätehäuser zu besetzen, sich dann aber auch „mit Blick auf Corona“ dagegen entschieden. „Das hätten wir ad hoc gemacht, wenn es ein großes Einsatzaufkommen gegeben hätte“, sagt Slatosch.

Ein ähnliches Bild in Nachrodt-Wiblingwerde: „Es ist alles ganz ganz ruhig“, sagt Feuerwehr-Chef Mark Wille am Sonntagmorgen.

An 16 Gefahrstellen im MK mussten umgestürzte Bäume und „andere Gegenstände von der Fahrbahn geräumt werden“, sagt die Polizei. Sie hofft „weiterhin auf ein angemessenes Verhalten mit den winterlichen Gefahren“. Polizei, Feuerwehr und Deutscher Wetterdienst warnen weiterhin: „Bleiben Sie zuhause, wann immer es geht.“