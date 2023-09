Schnäppchen jagen, Musik genießen

Von: Ina Hornemann

Auch bei Ko-Wirt Dimi gibt es ab dem 12. September die Eintrittskarten für den Kneipensprung. Aus diesen Erlösen wird ein Großteil der Künstlerhonorare finanziert. Für zehn Euro gibt es in den teilnehmenden Gaststätten Livemusik aus mehreren Genres. © Hornemann

Der 3. Oktober geht in Altena nicht als Tag der Deutschen Einheit in die Geschichtsbücher ein, sondern viel mehr als der Tag mit einer der längsten Trödelmarktmeilen des Sauerlands. Vermutlich können bereits am Vorabend die ersten Schnäppchen gemacht werden, denn der Aufbau ist ab 18 Uhr erlaubt und der Stadtmarketingverein lädt mit Gastronomen zum Altenaer Kneipensprung am Montag, 2. Oktober.

Altena – Solche Szenen gab es in der Vergangenheit öfter zu sehen: Auf dem Weg zur Rockmusik noch schnell die schicke Retro-Stehlampe anzahlen – das gibt es nur in Altena. Beim Kneipensprung machen diesmal sechs Gastronomiebetriebe mit. Wer in der unteren Innenstadt startet und sich dann bis zum oberen Ende vorarbeiten mag, trifft in der Gaststätte „Zur Stadt Iserlohn“ die „My Coverband“ an. Wenige Schritte weiter begrüßt Ko-Wirt Dimi die Lokalmatadoren von „Lenniac“.

Im Lennekai tritt „Robin Stone“ auf und in der Kuzina die „Notes Band“. Hier wäre eine gute Gelegenheit, noch ein Häppchen auf die Gabel zu nehmen und dann in der Taverne vorbeizuschauen, wo „Gerardo and the unplugged Rebellion“ geladen sind. Die Band „Red Rooster“ braucht sich nicht mehr groß vorzustellen beim Altenaer Publikum: Sie ist im Café zur Burg ein lieb gewonnener Stammgast und tritt auch beim Kneipensprung auf.

Hier gibt es alles und noch mehr: Der große Flohmarkt in der Altenaer Innenstadt lockt mit tollen Angeboten. © Goor-Schotten

Der Clou ist, dass für alle sechs Auftritte nur einmal Eintritt gezahlt werden muss. Mit zehn Euro ist auch hier ein echtes Schnäppchen zu machen. Alle teilnehmenden Gaststätten haben Eintrittskarten ab dem 12. September im Vorverkauf. „Der Kneipensprung verspricht eine Nacht voller Musik und Unterhaltung in den Gaststätten der Altenaer Innenstadt. Mit nur einem Eintrittsticket können Besucher von Location zu Location ziehen, um eine breite Palette von musikalischen Stilen und Genres zu erleben“, wirbt das Altenaer Stadtmarketing. Und Ko-Wirt Dimi ergänzt, dass die Kneipen-Wechsel den Gastronomen auch immer wieder neue Kunden bringen, die vorher nie oder selten da waren, später aber doch wieder auf ein Bier reinschauen. „Langfristig hat sich die Teilnahme immer gelohnt. Ich hoffe, dass wir wieder viele Musikfans locken können, und freue mich auf einen schönen Abend!“

Robin Stone kann alles, sogar zwei Instrumente gleichzeitig spielen im Lennekai. © Archiv

Die Nacht geht nahtlos über in andere gute Geschäfte beim traditionellen Trödelmarkt in der Altenaer Innenstadt. Er ist bereits seit Jahrzehnten ein Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt und lockt sowohl Einheimische als auch Besucher aus der ganzen Region an. Einst gehörte er fest ins Programm der Altenaer Werbewoche und hat deshalb auch im Volksmund noch den Beinamen „AlWeWo-Flohmarkt“. Die Veranstaltung erstreckt sich über die gesamte Innenstadt, wobei zahlreiche Stände und Verkaufsflächen in den Straßen und Plätzen der Stadt verteilt sind. Die Besucher können eine breite Palette an Waren und Schätzen entdecken, darunter Antiquitäten, Vintage-Kleidung, Trödel, Haushaltswaren, Bücher, Schmuck und alles, was das Flohmarktherz begehrt. Egal, ob die Besucher auf der Suche nach einzigartigen Fundstücken oder Schnäppchen sind, der Altenaer Flohmarkt bietet für jeden Geschmack und jedes Budget etwas.

Für diejenigen, die sich für einen eigenen Verkaufsstand interessieren, gilt wie jedes Jahr die übliche Marktordnung. Reservierungen von Ständen sind nicht möglich, weshalb der frühe Aufbau am Vorabend tatsächlich ratsam sein kann. Die Standgebühr beträgt fünf Euro pro laufenden Meter. Der Aufbau ist frühestens am 2. Oktober ab 18 Uhr gestattet und am 3. Oktober sollte um 20 Uhr spätestens abgebaut sein. Dazwischen sind die Verdienstmöglichkeiten unbegrenzt und nicht gedeckelt, weshalb es sich lohnen kann, Keller, Dachböden und Schränke nach guterhaltenem Gebrauchten zu durchsuchen und die Schätze anzubieten. Denn es hat sich schon so oft bei dieser Veranstaltung gezeigt, wie sehr das Abgeliebte des einen des anderen größte Freude sein kann. Hingehen lohnt sich immer!