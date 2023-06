Jubiläumsschützenfest vom 21. bis 23. Juli: „Schmückarbeiten“ haben begonnen

Teilen

So wie hier im Jahr 2016 soll auch vom 21. bis 23. Juli in Evingsen wieder gefeiert werden. archiv © hornemann

Schon von Weitem wird jeder, der das Evingser Ortsschild passiert, auf die bald anstehende Veranstaltung aufmerksam gemacht: Vom 21. bis 23. Juli wird in Evingsen wieder Schützenfest gefeiert – und war ein ganz Besonderes, denn: Nachdem das 150-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr aus pandemiebedingten und organisatorischen Gründen nicht als Schützenfest gefeiert werden konnte, wird es nun als Jubiläumsschützenfest „150 Jahre +1“ nach geholt.

Altena – Und der Verein steckt mitten in den Vorbereitungen. Ganz aktuell haben der 1. und 5. Zug mit den ersten „Schmückarbeiten“ begonnen – und dazu gehören eben auch die Hinweisschilder am jeweiligen Ortseingang in Evingsen.

Bevor es jedoch für die Erwachsenen ernst wird, lädt der Verein für den 15. Juli ab 15.30 Uhr zunächst zum Jungschützen-Königsschießen ein. Teilnahmeberechtigt sind alle Jugendlichen von zehn bis 14 Jahren. Jeder Teilnehmer erhält zur Erinnerung eine Anstecknadel. Die Jungschützen erhalten kostenlos Wertmarken für alkoholfreie Getränke und Würstchen. Als weitere Attraktion gibt es eine große Hüpfburg, nachmittags wird der Spielmannszug Evingsen für Stimmung sorgen.

Männliche Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren sind ab 18 Uhr zum Schießen um die Schützenkordel des Schützenvereins in Gold, Silber und Bronze eingeladen.

Am späteren Abend laden die Verantwortlichen dann zur Disco ins Schützenheim ein. Den Eltern des Jungschützen-Königspaares und des Hofstaates, so betont der Verein, entstehen keine zusätzlichen Kosten. Der Wohnsitz des/der Jungschützenkönigs/-königin im Ort Evingsen sei wünschenswert – und eine Anwesenheit des Königspaares beim Evingser Schützenfest erforderlich.

Die Schilder an den Ortseingängen von Evingsen weisen auf das bevorstehende Jubiläumsschützenfest hin. © SV Evingsen

Weiter geht es mit den Vorbereitungen zum Jubiläumsschützenfest dann ab dem 16. Juli, wenn die „Bekränzungswoche“ in Evingsen beginnt: Bis zum 20. Juli treffen sich die Züge 1 bis 5 in den jeweiligen Schmückstellen, um das Dorf für das Schützenfest herzurichten. Davon überzeugt sich der Vorstand des Schützenverein Evingsen dann am 20. Juli bei seinem Dorfrundgang, nachdem er zuvor (um 17.30 Uhr) einen Kranz am Ehrenmal niedergelegt hat.

Beginn des Jubiläumsschützenfestes ist dann am Freitag, 21. Juli: Um 11 Uhr treffen sich die einzelnen Züge an ihren Standorten, am Nachmittag folgt das Insignien und Königsschießen.

Den genauen Ablauf des dreitägigen Festes mit allen Programmpunkten finden Interessierte auch im Internet unter www.schuetzenverein-evingsen.de.