„Schlüssel für Zwei“: Theater „Auf Draht“ probt Komödie

Von: Michael Koll

Das Ensemble probt für das Stück „Schlüssel für Zwei“: Harriet (rechts, Ilka Kremer) bemüht sich nach Kräften Ulrike Vogt hinters Licht zu führen. © Koll

Ein Versteckspiel, gewürzt mit etlichen Notlügen, reichlich Alkohol und unzweideutig-eindeutigen Szenen studiert das Theater „Auf Draht“ derzeit im Thomas-Morus-Haus ein. Im November bringt die Laienschauspiel-Truppe den aberwitzigen Zweiakter „Schlüssel für zwei“ auf die Bühne.

Altena – Bei den Proben an jedem Mittwoch zwischen 20 und 22 Uhr wird noch gefeilt am Ablauf der turbulenten Ereignisse im Stück. Die Akteure auf der Bühne haben manchmal noch das Textbuch in den Händen. Die Souffleuse hat noch mehr zu tun, als das bei den Aufführungen im Herbst der Fall sein wird. Gelacht wird aber viel.

Und das liegt nicht nur an der guten Atmosphäre zwischen den Beteiligten, sondern auch an der Qualität des Zweiakters von John Chapman und Dave Freeman: Harriet (gespielt von Ilka Kremer) lebt in einem Haus. Dort verbringt sie ihre Zeit im Wechsel mit zwei Männern. Nicht nur, dass die beiden nichts voneinander wissen. Gordon (Jens Weihl) und Alex (Thomas Fillinger) sind beide ohnehin verheiratet. Dennoch finanzieren sie Harriet ein schönes Leben, welches die junge Frau exakt nach einem Terminplan taktet, bis ein Unfall das ganze Konzept ins Wanken bringt. Dann taucht zu allem Überfluss auch noch Harriets beste Freundin Anne (Kirsten Kreisel) auf.

Was dann folgt, möchten die Altenaer Laien-Schauspieler noch nicht verraten. Co-Regisseurin Eddie Fuchs teilt nur mit: „Es wird ein Abend in guter Spielfilmlänge mit reichlich Spaß und Unterhaltung.“ Nur soviel sei noch erwähnt: Das gesamte Stück spielt in Harriets Wohn- und Schlafzimmer.

Das Ensemble auf der Bühne wird in weiteren Rollen ergänzt von Ulrike und Dietmar Vogt sowie Jessica Hein. Letztere unterstützt Fuchs zudem bei der Regie.

Die Inszenierung von „Schlüssel für zwei“ des 1998 gegründeten Theaters „Auf Draht“ wird zu sehen sein jeweils freitags und samstags an den drei letzen November-Wochenenden: 10., 11., 17., 18., 24. und 25. November. Beginn jeder Aufführung ist um 20 Uhr, der Einlass stets eine Stunde zuvor. Der Vorverkauf der Eintrittskarten beginnt Anfang Oktober.