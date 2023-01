Schlimmer Unfall im MK: Fußgänger von Auto überrollt

Von: Ilka Kremer, Markus Wilczek

Die Polizei sichert die Spuren an der Unfallstelle. Dafür wurde jetzt auch ein Spezialistenteam aus Dortmund angefordert. © Ilka Kremer

Am Dienstagabend ist es im Märkischen Kreis zu einem schlimmen Unfall gekommen. In Altena ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die Westiger Straße ist komplett gesperrt.

[Update] Die Polizei hat erste Details zu dem Unfall bekanntgegeben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr eine Hemeranerin (74) in ihrem Skoda Fabia in Richtung Evingsen. In Höhe Hausnummer 29 überrollte sie einen Altenaer, der auf der Fahrbahn lag.

Laut Zeugenaussagen war er kurz zuvor zu Fall gekommen und auf die Straße gestürzt. Er stand möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Der 45-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Lüdenscheider Krankenhaus.

War die Seniorin nicht fahrtauglich?

Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Autofahrerin ergaben sich Anhaltspunkte auf Medikamenteneinfluss. Ein Arzt entnahm auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutprobe. Die Straße dürfte noch für Stunden gesperrt bleiben.

[Ursprüngliche Meldung] Der Unfall ereignete sich gegen kurz nach 18 Uhr auf der Westiger Straße in Höhe Hausnummer 29. Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Bekannt ist bisher, dass ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden ist, in dem eine ältere Frau am Steuer saß. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, weiß die Polizei aktuell noch nicht, teilte Polizeisprecher Marcel Dilling auf Nachfrage der Redaktion mit. Nach Informationen der Redaktion wurde die Seniorin eventuell von einem entgegenkommenden Lastwagen abgelenkt und übersah so möglicherweise den Fußgänger auf der Fahrbahn.

Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rund um die Sperrung geht derzeit nichts. Der Verkehr staut sich, es ist kein Durchkommen. © Ilka Kremer

Die Westiger Straße als wichtige Verbindungsstraße zwischen dem Lennetal und Dahle beziehungsweise Evingsen und Hemer dürfte noch über Stunden komplett für den Verkehr gesperrt bleiben, denn für die Aufnahme des Unfalls wurde ein Spezialistenteam aus Dortmund angefordert.

Die Experten sichern Spuren

Die Experten des Unfallaufnahmeteams sichern Spuren mit besonderer Technik, entsprechend aufwendig und zeitintensiv ist das Verfahren. Durch die Vollsperrung gibt es aktuell ein Verkehrschaos in dem Bereich um die Unfallstelle.

Neben vielen Autos stehen auch mehrere Lkw vor der Sperrung, denn die Westiger Straße ist die offizielle Umleitung für die Sperrung der B236-Brücke in Altena im Verlauf der Bahnhofstraße für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Die Brücke ist seit dem 19. Januar für den Schwerlastverkehr dicht, die Umleitungsschilder hatte der Landesbetrieb Straßen.NRW aber erst am Dienstag aufstellen lassen. Nun geht für die nächsten Stunden auch auf der Umleitung nichts.