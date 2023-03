„Purer Hass im Gesicht“: Zwei Ärzte von Gruppe brutal zusammengeschlagen

Von: Volker Heyn

Die zerbrochene Brille und Glassplitter zeugen am Tag nach dem Überfall von der rohen Gewalt, die den beiden jungen Männern auf dem Nachhauseweg am frühen Sonntagmorgen vor ihrer Haustür in der Lennestraße widerfuhr. © Lönquist

Zwei junge Männer sind in Altena brutal zusammengeschlagen worden, darunter Zahnarzt David Lönquist. Eine Gruppe prügelte auf ihn und seinen Kumpel ein – direkt vor seiner Haustür.

Altena – Zwei junge Männer sind am frühen Sonntagmorgen, 12. März, auf dem Nachhauseweg in der Lennestraße brutal zusammengeschlagen worden. Der 30-jährige David Lönquist und sein 28-jähriger Studienfreund aus der Eifel hatten erst das Kränzebinden der Kompanie Freiheit besucht, waren später ins Café Ko eingekehrt und wollten gegen vier Uhr nur noch ins Bett.

Lönquist ist Zahnarzt, er arbeitet in der Praxis seines Vaters Björn. Sein Kumpel und Freund ist ebenfalls Zahnarzt und war schon mehrfach zu Besuch in Altena. Angetrunken und müde, aber nicht wirklich betrunken waren die beiden in der dunklen Lennestraße auf dem Nachhauseweg. Lönquist wohnt zusammen mit seiner Freundin, die ebenfalls Zahnärztin ist, in der Lennestraße. Die junge Frau war mit beim Kränzebinden, aber schon früher nach Hause gegangen.

Tage danach immer noch sichtlich mitgenommen, erzählt David Lönquist, was sich bei dem Überfall direkt vor seiner Haustür ereignet hatte.

Lönquists Studienfreund aus der Eifel trug Hämatome an den Augenlidern und eine gebrochene Nasenwurzel davon. Neben den äußeren Verletzungen bleiben auch Schock, Verunsicherung und Angst zurück. © Lönquist

Die beiden Männer waren etwa in Höhe des Lennekai angekommen, als sie aus einer etwa acht- bis zehnköpfigen Gruppe heraus von zwei Mädchen angemacht wurden: „Ey, guckt nicht so doof.“ Die beiden Heimkehrer wollten keinen Ärger, sagten, sie würden gar nicht gucken und gingen weiter.

„In dem Moment zerplatzte direkt hinter uns eine Glasflasche auf der Straße, wir waren erschrocken und ich habe gerufen: ,Was soll das, spinnt ihr eigentlich?’“, so Lönquist. Dann sei es so richtig losgegangen: Der Anführer der Gruppe und ein Zweiter stürmen auf ihn los, treten und schlagen. Lönquist schaut dem Schläger in die Augen: „Der hatte puren Hass im Gesichtsausdruck, sowas habe ich noch nie erlebt.“

Brutaler Angriff in der Lennestraße: Arzt fürchtet um seine Sicherheit

Der ebenfalls junge Angreifer sei sehr stämmig gewesen, mit Bart, die Seiten rasiert, türkisch oder arabisch. Lönquist duckt sich weg, weicht aus, will sich schützen. Der Freund kommt dem Angegriffenen zur Hilfe und schubst den Angreifer weg. Dann stürmt fast die ganze Gruppe auf Lönquists Freund und verprügelt ihn, tritt weiter, als er am Boden liegt. Die Kleidung zerreißt, die Brille zertrümmert. David Lönquist ruft nach der Polizei, holt sein Handy aus der Tasche, um die 110 zu wählen. Wie irre gehen die Angreifer auf ihn, aber vor allem auf den Kumpel los. Lönquist schafft es bis in seinen Hausflur, wählt die Nummer der Polizei und lässt die Verbindung offen, um wieder nach draußen zu gehen.

Der Haupttäter setzt ihm bis zur Haustür nach und schreit: „Verpiss Dich!“ Lönquist antwortet verdattert: „Ich wohne hier.“ Ein Fehler, wie sich später erst herausstellt. Die Angreifer kennen die Adresse, die Wohnung, die Eingangstür des jungen Zahnarztes und seiner Freundin. Ein schlechtes Gefühl, Opfer von Gewalt zu sein.

Plötzlich tauchen gleich mehrere Polizeiautos auf. Während das Handy live zur 110 Kontakt hat, wird der Kumpel übel von den zwei jungen Frauen mit Handtaschen und Fäusten traktiert. Die beiden Angreiferinnen wurden sofort von der Polizei kassiert, so Lönquist, die männlichen Angreifer waren weggelaufen.

Gruppen-Angriff in Altena: Nasenwurzel gebrochen und Hämatome am Auge

Für die beiden Zahnärzte war das Drama mit Eintreffen der Polizei aber noch nicht ganz beendet. Beide wurden zur Notaufnahme ins Lüdenscheider Klinikum gebracht, wo sie Stunden auf einen Assistenzarzt warten mussten, der kaum Deutsch sprach. Die beiden in Notfallmedizin unterrichteten Zahnärzte wiesen den Assistenzarzt darauf hin, was er vielleicht untersuchen sollte. Lönquist: „Der hat uns nicht richtig diagnostiziert.“ Festgehalten wird irgendwann, dass der Freund aus der Eifel die Nasenwurzel gebrochen hat und Hämatome am Auge, im Gesicht und am ganzen Körper hat. Um 9 Uhr morgens waren die beiden endlich wieder zurück in der Lennestraße, etwas schlafen.

Irgendwann gegen Mittag lüftet Lönquist zur Lennestraße hin und schaut aus dem Fenster – direkt in die Augen eines der Schläger. Sie wissen also, wo Lönquist wohnt. Seine Konsequenz: „Meine Freundin und ich wohnen seitdem bei meinen Eltern im Mühlendorf. Wir sind verunsichert.“

Vater Björn Lönquist sieht das drastischer, spricht von großer Sorge um seinen Sohn. Er ist nicht so zurückhaltend wie David und spricht von Angst, im Dunkeln durch die Stadt zu gehen. „Bald ist Schützenfest. Da hole ich mir lieber ein Taxi für den Nachhauseweg.“

Faustschlag ins Gesicht der Freundin

Für David Lönquist ist die Schlägerei am Sonntagmorgen nicht die erste Begegnung dieser Art. Vor einigen Wochen war er mit seiner Freundin und einer ganzen Clique beim Kränzebinder-Auftakt des Zugs Totschlag im Café zur Burg. Zu später Stunde zog die Gruppe durch die Innenstadt Richtung Taverne und Ko, als sie an der Mittleren Brücke von einem BMW mit hoher Geschwindigkeit überholt wurden. Der Fahrer habe sein Fahrzeug quer gestellt und etwas aus dem Seitenfenster gerufen. In der Folge kam es zu einem kleinen Handgemenge, eine junge Frau habe Lönquists Freundin direkt mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Die Angreiferin sei sehr leicht gewesen, der Schlag habe keine große Wucht gehabt. Plötzlich habe sich die Gruppe der jungen Leute rund um den BMW-Fahrer vergrößert. Weil die Kränzebinder-Gruppe aber auch knapp zehn Leute stark war, verlief sich alles. Zur Anzeige hat Lönquists Freundin den Vorfall nicht gebracht, er erschien zu unbedeutend.

David Lönquist wollte sich in Absprache mit seiner Familie nicht für diesen Bericht fotografieren lassen. Er fürchtet um seine Sicherheit.

Das sagt die Polizei zu dem Überfall am 12. März in der Lennestraße Der Überfall auf David Lönquist (30) und seinen Freund (28) ist zunächst nur als Anzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt bei der Polizei aufgenommen und deshalb zunächst nicht von der Pressestelle verbreitet worden.

Auf Nachfrage bei Polizei-Sprecher Lorenz Schlotmann stellte sich der Vorfall so dar: Unmittelbar nach Eintreffen des Notrufes, bei der von einer Schlägerei zwischen mehreren Personen die Rede war, seien sehr zeitnah und ausreichend starke Polizeikräfte hinzugezogen worden. Neben den beiden Geschädigten hat die Polizei zwei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 18 und 21 Jahren angetroffen sowie einen 27-jährigen Griechen und einen 22-jährigen Syrer. Der mutmaßliche Haupttäter war geflohen, nach ihm wird gefahndet. Die weiteren Personen aus der Gruppe sollen ermittelt werden. Die Kriminalpolizei habe diese Ermittlungen übernommen, dazu würden jetzt alle Beteiligten geladen und angehört.

Nach Rücksprache mit dem Wachleiter der Altenaer Polizei sagte Polizei-Sprecher Schlotmann, dass die Gruppe gewaltbereiter junger Leute im Bereich um Markaner und untere Lennestraße polizeibekannt sei. Es handele es sich allerdings nicht um von der Polizei so genannte Intensivtäter. Gerade in Bereichen, in denen Kneipen angesiedelt sind und wo es zu Alkoholgenuss kommt, fänden sich Täter und Täterinnen, die zu Gewaltdelikten neigen würden. Schlotmann: „Das sind Einzeltäter, die wir auch kennen.“ Diese suchten gezielt die Konfrontation, da reiche ein Spruch, um gewalttätig loszuschlagen.

Schlotmann machte aber auch die Rolle der Polizei deutlich: „Wir treten denen im Rahmen unserer polizeilichen Möglichkeiten auf die Füße, ermitteln und präsentieren sie der Staatsanwaltschaft.“ Für Strafen und Konsequenzen sei die Justiz zuständig.