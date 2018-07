Roter Teppich für Evingser Regenten

Lieder hatten sie eingeübt. Einen roten Teppich ausgerollt und hübsch dekorierte Sitzmöbel bereitgestellt. Es war irgendwie „wie im Fernsehen“, als gestern Manfred Herbert und Astrid Bösert, scheidende Majestäten der Evingser Schützen, die Kindergartenkinder im Dorf besuchten.

„Wie wird man Schützenkönig? Warum hast du so eine große Kette um? Ist die aus echtem Gold? Drückt deine Krone nicht?“ und viele weitere Fragen hatten die Dötzchen, denen sich die in vollem Fest-Ornat erschienenen Majestäten gerne stellten. Sie waren begeistert vom Empfang der Kinder im evangelischen Gemeindehaus und sehr angetan von der für sie kurzerhand „gezauberten“ Kulisse. Besonders die munteren Lieder gefielen den Majestäten, die ihre Regentschaft an diesem Freitag weitergeben. Natürlich hatten sie kleine Leckereien für die Mädchen und Jungen mitgebracht, die sich Gummibärchen und andere Naschereien schmecken ließen. Aufmerksam lauschten König und Königin aber auch den Erzählungen der Kleinen, die im Kindergarten selbst ein eigenes Königspaar ermittelt hatten. König Chilo war gestern leider erkrankt und deshalb verhindert, er wurde aber bestens von der vierjährigen Juna vertreten, die sich der junge Mann als Königin genommen hatte. Auch wenn Junas Krone nur aus Pappmache gebastelt war, sie machte richtig viel her. Und Astrid Bösert hatte keine Probleme damit, dem Kind auch einmal ihr eignes, silbernes Königinnen-Diadem zu überlassen. Manfred Herbert zeigte derweil den Jungs seinen Königs-Orden. Er schmückt auch künftig die Evinger Schützenkette.