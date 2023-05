Scheibe mit Hammer eingeschlagen: Einbrecher vor Gericht verurteilt

Für einen Einbruch in ein Haus an der Holtzbrinckstraße musste sich ein 26-Jähriger aus Altena jetzt vor dem Amtsgericht verantworten. © dpa

In den Mittagsstunden des 15. August 2021 schlug ein Einbrecher mit einem Hammer die Scheibe einer Terrassentür an der Holtzbrinckstraße ein. Es mag der damit verbundene Lärm gewesen sein, der ihn veranlasste, erst gut eine Stunde später wiederzukommen. Er nutzte das entstandene Loch in der Scheibe, um die Tür zu öffnen und im Haus auf Diebestour zu gehen.

Altena – Die Beute war nicht unbescheiden: 1200 Euro in bar aus einer Spardose, dazu ein Laptop und auch noch ein iPhone. Der Gesamtwert summierte sich auf 3200 Euro. Die Aufzeichnung einer Beobachtungskamera am Tatort deutete auf einen 26-jährigen Altenaer hin, der sich aufgrund der Ermittlungen wegen eines schweren Einbruchsdiebstahls im Amtsgericht Altena verantworten musste. Zur Verhandlung kam er aus der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Attendorn, weil er zu vorangegangenen Gerichtsterminen offenbar nicht erschienen war.

Im Ermittlungsverfahren und bei einem ersten Gerichtstermin hatte der 26-Jährige die Vorwürfe bestritten. Als sich nun nach einem langen internen Vorgespräch zwischen Verteidiger, Staatsanwalt und dem Schöffengericht abzeichnete, dass er vielleicht noch mit einer Bewährungsstrafe davonkommen könne, änderte er sein Aussageverhalten und legte ein umfassendes Geständnis ab. „Ich wollte mich entschuldigen, weil ich das geleugnet hab’.“

Er bestätigte, dass er die Scheibe mit einem Hammer eingeschlagen habe. Weil es so laut „gekracht“ habe, sei er wieder weggegangen und „ein oder zwei Stunden später wieder aufgetaucht“. Die Begründung bestätigte den Verdacht von Beschaffungskriminalität: „Ich musste meinen Drogenkonsum finanzieren.“ Auch zum Zeitpunkt der Tat sei er „auf Amphetamin und Marihuana“ gewesen. Sein Geständnis umfasste neben dem Einbruch an der Holtzbrinckstraße auch den Diebstahl eines Fahrrades am 14. Juli 2021: Als wegen der damaligen Sommerflut eine Haustür offenstand, klaute er das Zweirad im Wert von 3500 Euro. Im Gegensatz zu den Wertgegenständen aus dem Hauseinbruch, die er bis auf das Geld weggeworfen hatte, kam das Fahrrad auf Umwegen zu seinem Eigentümer zurück.

Die Untersuchungshaft zusammen mit „Heroin-Junkies“ hatte er als „nicht gut“ und „bedrückend“ empfunden. Vor der Inhaftierung war er allerdings im Altenaer Obdachlosenasyl und an einem Tiefpunkt seines bisherigen Lebens angekommen. In solcher Lage kann eine Untersuchungshaft zum Erholungsurlaub werden. Verteidiger Dominik Petereit zitierte eine Äußerung seines Mandanten, „dass es ihm ohne die Betäubungsmittel in der Justizvollzugsanstalt wesentlich besser geht“.

Letztlich schlossen sich Staatsanwalt und Schöffengericht der Auffassung des Verteidigers hinsichtlich der Chancen einer Bewährungsstrafe an: Zwei Jahre „mit“ wurden es letztlich. Dazu kamen einige Bewährungsauflagen: 200 Sozialstunden, Kontakt zu einer Drogenberatungsstelle und regelmäßige Drogenscreenings. Außerdem muss der 26-Jährige den Schaden aus dem Einbruch wiedergutmachen, wenn er irgendwann mal Geld verdienen sollte.