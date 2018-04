In der Küche gibt es keine Küken

Schaubrutkästen im Familienbüro

+ © Ludwig Abwechselnd durften die Kinder die Küken halten. © Ludwig

Altena - Es piept in der Stadtbücherei. In einem Schaubrutkasten in den Räumen des Familienbüros und des Awo-Kindertagespflegebüros tummeln sich etwa zehn flauschige kleine Küken, alle nicht älter als ein paar Tage.