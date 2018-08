Gemeinde schöpft Hoffnung für ihre Immobilie

Altena - Was ist los unter dem evangelischen Gemeindehaus Am Stockey in der Rahmede? Dieser Frage gingen gestern Mitarbeiter des Grundbauinstituts Biedebach auf den Grund.

Immer und immer wieder fällt ein 50 Kilo schweres Gewicht auf eine Eisenstange – Sergej Konrad und Matthias Kowalski treiben sie direkt neben der Eingangstreppe in die Erde und notieren genau, wie viele Schläge es braucht, um die Stange zehn Zentimeter tief einzuschlagen. Anfangs reicht einer, später sind es schon 20. Das ist immer noch nicht genug: „Von festem Grund gehen wir aus, wenn für zehn Zentimeter 100 Schläge benötigt werden“, erklären die beiden. Am Stockey ist das in etwa 4,80 Metern der Fall. Was das genau zu bedeuten hat, das wird demnächst in Dortmund berechnet. Dort ist der Firmensitz des Grundbauinstituts Biedebach, das auf Baugrunduntersuchungen spezialisiert ist. Ingenieure werden dort die Aufzeichnungen auswerten, die Sergej Konrad und Matthias Kowalski gestern gemacht haben. An fünf Stellen positionierten sie ihre Ramme, zusammen mit den Ergebnissen aus vier vorhergegangenen Messungen werde das am Ende ein Ergebnis bringen, aus dem sich Handlungsoptionen ableiten ließen, hofft der Rahmeder Kirchmeister Ralf Ziomkowski, der die Arbeiten koordiniert. Die Gemeinde macht sich schon länger Sorgen um ihr Gemeindehaus. Risse an der Fassade zeigen schon seit Jahren an, dass irgendwas nicht stimmt. Auch die vielen gebrochenen Fenstersimse sind alles andere als gute Zeichen. Dass es am Baugrund liegen könnte, befürchtete die Gemeinde schon lange und fühlte sich durch Untersuchungen eines Statikers bestätigt, der Gipsmarken anbrachte und durch mehrmonatige Messungen nachweisen konnte, dass das Gebäude sich bewegt. Später stellte sich dann auch noch heraus, dass beim Bau des Hauses an der ein oder anderen Stelle gepfuscht worden war und einige Schäden auch darauf zurückzuführen sind. Alle Erkenntnisse der Bauexperten werden jetzt zusammengefügt und bewertet – vor allem von Christa Woschee. Die Architektin aus Altena arbeitet seit einiger Zeit im Bauamt des Kirchenkreises Lüdenscheid/Plettenberg, zu dem die Rahmeder Gemeinde gehört. „Sie ist ein echter Glücksfall“, sagt Ziomkowski und verweist auf ihre Erfahrung mit sakralen Bauten, die sie unter anderem bei der Sanierung der Lutherkirche unter Beweis gestellt hat. Jetzt soll sie Vorschläge machen, wie das Gemeindehaus Am Stockey nicht nur gerettet, sondern auch auf einen neuzeitlichen Stand gebracht werden kann.