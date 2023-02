Wirtschaftsförderin Sara Schmidt verlässt Altena: Nachfolger gesucht

Von: Markus Wilczek

Sara Schmidt verlässt die Stadt Altena als Wirtschaftsförderin . © Keim, Thomas

Die Zeit von Sara Schmidt als Wirtschaftsförderin in Altena neigt sich dem Ende entgegen. Zum 1. April kehrt die 34-Jährige auch beruflich in ihre Geburtsstadt Menden zurück und verstärkt die dortige Wirtschaftsförderung. In dieser Woche wurde Schmidt in Menden auch offiziell als „Neuzugang“ vorgestellt.

Altena – Anfang 2018 hatte Schmidt die Stelle in Altena angetreten und die Nachfolge von Uwe Krischer übernommen. Wer nun ihre Arbeit fortführen wird, steht bislang nicht fest. Bis Mitte des Monats läuft zunächst noch das Bewerbungsverfahren.

Sara Schmidt trug zur Innenstadtentwicklung in Altena bei

Sara Schmidt hat an der BiTS Iserlohn sowie der TU Dortmund studiert und dort ihren Master of Science gemacht. „Neben Berufserfahrung aus der mittelständischen Wirtschaft bringt sie viele Kenntnisse aus dem kommunalen Bereich mit“, heißt es in der Mitteilung der Wirtschaftsförderung (WSG) Menden. Denn Schmidt leitet in der Burgstadt noch die Geschicke der Wirtschaftsförderung, betreibt das Fördermittelmanagement und trägt zur Innenstadtentwicklung bei.

Mit dem „Sofortprogramm Innenstadt 2020“ kämpfte sie gegen Leerstände – mit Erfolg. Denn rund 15 einst leerstehende Ladenlokale sind aktuell gefüllt. Ebenso war Sara Schmidt Geschäftsführerin des Gewerbeparks Rosmart, der interkommunal gemeinsam von Altena, Lüdenscheid und Werdohl entwickelt und vermarktet wird.

34-Jährige freut sich auf neue Aufgaben in ihrer Heimatstadt Menden

Nun aber freut sich Sara Schmidt auf die neuen Aufgaben. „Meine Kenntnisse mit viel Engagement in meiner Heimatstadt einbringen zu können, dazu in einem modernen und unbürokratischen Arbeitsumfeld, das hat mich überzeugt und darauf freue ich mich sehr”, wird die 34-Jährige in der WSG-Mitteilung zitiert.