Torbogen der Burg Holtzbrinck: Sanierung läuft an

Torbogen Burg Holtzbrinck ist defekt:

+ © Keim Die Burg Holtzbrinck mit ihrem charakteristischen Torbogen. Die Sandsteinelemente leiden unter den Einflüssen der Witterung. Eine auf Steinsanierung spezialisierte Restaurateurin aus Köln hat sich der Sache angenommen. © Keim

Altena - An der Burg Holtzbrinck ist ein Ende der Arbeiten zur Modernisierung und Sanierung vorerst nicht abzusehen. In seiner Etatrede für das kommende Jahr hat Kämmerer Stefan Kemper mitgeteilt, das noch einmal Geld in die Hand genommen werden muss.