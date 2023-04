Saison geht wieder los: Schnupperpaddeln beim Altenaer Canu-Verein

Den Kanusport kennenlernen können Interessierte am Samstag, 6. Mai. Für diesen Tag lädt der Altenaer Canu-Verein zum Schnupperpaddeln ein. © Verein

Beim Altenaer Canu-Verein (ACV) hat die Saison begonnen. Der Verein lädt aus diesem Anlass Interessierte aller Altersgruppen zu einem Schnupperpaddeln ein. Es findet am Samstag, 6. Mai, von 14.30 bis 18 Uhr am ACV-Bootshaus an der Werdohler Straße 96 (B 236) statt und bietet Gelegenheit, den Kanusport kennen zu lernen.

Altena – Dank der Unterstützung durch den Kanu-Verband NRW kann der Verein dabei ein breites Spektrum an Booten zur Verfügung stellen. Die Palette reicht vom sportlichen Einerkajak bis hin zu Sit on Tops, bei denen man nicht im, sondern auf dem Boot sitzt – gut für Menschen, die Angst haben, im Falle einer Kenterung nicht aus dem Boot zu kommen. Auch familientaugliche Canadier und SUP, auf denen man stehend paddelt, können auf der Lenne ausprobiert werden – natürlich unter der Anleitung erfahrener Übungsleiter des Vereins. Wichtig: Wer aufs Wasser will, muss natürlich schwimmen können. Wechselkleidung sollte mitgebracht werden.

Doch nicht nur potenzielle Paddler sind willkommen, sondern auch alle, die Spaß an einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee, Kuchen, Waffeln und Grillwurst und Zuschauen haben.

„Die Veranstaltung ist gleichzeitig das Dankeschön-Fest für jene Spender, die den Verein nach der Hochwasserkatastrophe unterstützt haben“, teilt der Verein mit. Am ACV-Gelände entstanden im Juli 2021 erhebliche Schäden, die inzwischen behoben sind. Das ACV-Bootshaus liegt unmittelbar am Wehr des Kraftwerks Schwarzenstein. Dessen Rückstau sorgt dafür, dass man in diesem Bereich auch bei sommerlichem Niedrigwasser auf der Lenne paddeln kann.