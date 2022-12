Wiedereröffnung im Jahr 2025 wäre „supertoll“

Von: Thomas Bender

Fast hat es den Anschein, als falle das Dahler Bad in einen Dornröschenschlaf. Aber es soll wieder wachgeküsst werden. © von der Beck, Peter

Nächstes Jahr wird das nichts mit dem Dahler Frei- und Hallenbad und 2024 auch nicht. „Ob wir 2025 fertig werden, kann ich noch nicht sagen. Das wäre aber supertoll“, sagte Katrin Brenner in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses.

Altena – Die Geschäftsführerin der Stadtwerke ist in Personalunion Chefin des Bäderbetriebes und informierte die Kommunalpolitiker über den Wiederaufbau des bei der Hochwasserkatastrophe stark beschädigten Bades.



Wir sind relativ gut vorangekommen.

Noch hat sich nichts Sichtbares getan in und am Bad. Trotzdem sagte Brenner: „Wir sind relativ gut vorangekommen“. Sie meinte damit die Vergabe einer Machbarkeitsstudie an das Schweinfurter Ingenieurbüro Orf+Vizl, aber auch einen Workshop, bei dem Ende Oktober in erster Linie die Vertreter der das Bad regelmäßig nutzenden Vereine darlegten, wie die Sport- und Freizeitstätte ihrer Ansicht nach zukünftig ausgestattet sein soll. Ihre über 60 Vorschläge würden jetzt in dem Ingenieurbüro geprüft und fänden Berücksichtigung beim ersten Entwurf der Machbarkeitsstudie, der im Januar von einem weiteren, identisch besetzten Workshop diskutiert und dann erst im Februar in den Betriebsausschuss gegeben werden soll. Markus Höck (CDU) regte an, dass der dann im Dahler Feuerwehrgerätehaus, also in direkter Nachbarschaft des Bades, tagen sollte.



Bad verursacht weiterhin kosten

Er wollte auch wissen, ob der zukünftige Umgang mit den beiden Bächen, die das Desaster verursachten, ebenfalls Bestandteil der Machbarkeitsstudie sei. Das verneinte der Bürgermeister: Damit würden sich andere Planer beschäftigten, die Ausschreibung dafür laufe bereits, erklärte Kober.



Obwohl das Bad geschlossen ist, verursacht es weiterhin Kosten – unter anderem für drei Mitarbeiter. Obwohl die im Moment in der Stadtverwaltung eingesetzt werden, zahlt der Bäderbetrieb weiter ihr Gehalt. Thomas Buschmann, der für die Belegschaft des Baubetriebshofs im Ausschuss sitzt, lobte ausdrücklich, dass trotz der langen Schließung des Bades auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet worden ist.



Mitarbeiter suchen sich neue Jobs

Trotzdem werden Mitarbeiter fehlen, wenn das Bad wieder öffnet: Zwei Beschäftigte haben sich erfolgreich auf freigewordene Stellen in der Stadtverwaltung beworben, einer hat gekündigt und im Plettenberger Aquamagis angefangen. ben.-