Neuer Laden: „Rund um“-Angebot für Mütter, Babys und Kleinkinder

Von: Michael Koll

Katharina Konitzer (Mitte, mit Blumen) eröffnete jetzt ihren „Rund um“-Laden. Zu den ersten Gratulanten gehörten Melanie Spelsberg (rechts) vom Stadtmarketing, Sara Schmidt (hintere Reihe, 2. v. r.) von der Wirtschaftsförderung, Bürgermeister Uwe Kober (hintere Reihe, 3. v. r.) sowie Isabell Pischel (links) von der Musikschule Lennetal. © Koll

„Ich wusste nicht, ob ich naiv, mutig oder beides bin“, erinnert sich Katharina Konitzer an ihren Besuch bei Bürgermeister Uwe Kober (CDU). Dem stellte sie vor einigen Monaten ihr Konzept vor für einen „Laden, der alles für Mütter und Babys sowie Kleinkinder“ bietet. Am Dienstag hat sie diesen nun in der Fußgängerzone eröffnet und stellte erleichtert fest: „Aber jetzt stehen wir hier: Es scheint also geklappt zu haben.“

Altena – Nach ihrem Gespräch mit dem Stadtoberhaupt erhielt Konitzer durch Sara Schmidt von der Wirtschaftsförderung der Stadt Altena einen Zuschuss aus dem Förderprogramm Innenstadt und konnte loslegen. Für das Renovieren des Raums an der Lennestraße 44 blieben ihr zwar lediglich drei Tage, doch mit viel familiärer Hilfe und einigen Nachtschichten gelang auch dies.

In einem persönlichen Rückblick ließ Konitzer nun bei der Eröffnungsfeier ihres „Rund um“ getauften Ladens das vergangene Jahr Revue passieren: „Damals hatte ich die Räume für meinen Pekip-Kurs verloren, da der Vermieter Eigenbedarf anmeldete.“

Pekip steht für „Prager Eltern-Kind-Programm“ und basiert auf einer Frühförderung für Babys im ersten Lebensjahr. „Doch solch ein Kurs findet einmal in der Woche statt. Was sollte ich mit meinen eigenen Räumen im Rest der Woche anfangen?“, fragte sich die Existenzgründerin.

Und so holte sie einige Mitstreiter mit ins Boot, die auch Nützliches für Mütter und deren Nachwuchs anbieten – und das Angebot damit deutlich erweitern. Aileen Kremer wird an der Lennestraße künftig mittwochs den Krabbelkurs „Babystammtisch“ anbieten. Cornelia Weber kommt ab Juni dazu und hält dann das „Tragecafé“ bereit. Mit ihrem Unternehmen „Minipup“ bereichert auch Katrin Beckmerhagen das „Rund um“-Konzept. Sie produziert selbstgenähte Babykleidung.

Geplant ist weiterhin eine Kooperation mit der Musikschule Lennetal. Diese könnte künftig auch in der Altenaer Fußgängerzone Wachsen-und-Gedeihen-Kurse durchführen, präsentierte Einrichtungsleiterin Isabell Pischel eine angedachte Idee.

Bürgermeister Uwe Kober begründete am Dienstag, was ihn an der „Rund um“-Konzeption spontan begeistert hat: „Jeder, der sich traut, etwas für Kinder zu machen, ist eine Bereicherung für unsere Stadt.“

Und – darauf verwies die frischgebackene Selbstständige Konitzer – dabei sind weitere Mitstreiter noch willkommen: „Ich könnte mit hier etwa auch noch Yoga-Kurse für Schwangere, Mütter und Kinder vorstellen, oder auch noch eine Ernährungsberatung“, überlegte sie laut.

Kontakt

Katharina Konitzer ist für Interessenten zu erreichen unter der Rufnummer 0 23 52 / 5 49 10 00.