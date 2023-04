Riesen-Andrang auf Ausnahmegenehmigungen für Rahmede-Sperrung: Weitere Termine geplant

Von: Michael Koll

Im Restaurant Dalmatia gaben die CDU-Ratsherren Andreas Kern, Dennis Montag und Guido Thal die Genehmigungen aus. © Koll, Michael

Mehr als eine halbe Stunde bevor das Restaurant Dalmatia an der Rahmedestraße am Mittwochnachmittag öffnete, stellten sich die ersten Besucher vor der Tür an. Als sie schließlich eingelassen wurden, war die Schlange, die sich hinter ihnen gebildet hatte, lang. reichte beinahe bis zum Abzweig Hemecker Weg.

Altena – Kein Zweifel: Dass nun Ortsvorsteher Andreas Kern im Speiselokal Ausnahmegenehmigungen austeilt, mit welchen die Bewohner der Rahmede auch bei den Sperrungen aufgrund der bevorstehenden Autobahnbrücken-Sprengung die Anliegerstraßen in ihrem Viertel befahren dürfen, lockt die Massen an. Es ist zweifelsohne etwas, was die Menschen hier bewegt. Denn nach den Osterferien, ab Montag, 17. April, wird die Rahmede für den Verkehr komplett gesperrt, um die Sprengung der A45-Brücke im Rahmedetal, die für den 7. Mai geplant ist, vorzubereiten. Weil anschließend natürlich auch die Trümmer noch entfernt werden müssen, soll die wichtige Verbindung zwischen Altena und Lüdenscheid bis einschließlich 10. Juni gesperrt bleiben.

Für diesen Zeitraum wird ein Verkehrschaos erwartet. Entsprechend groß ist am Mittwoch das Interesse, eine der begehrten Ausnahmegenehmigungen zu bekommen und so auch die „Schleichwege“ zwischen Altena und der Bergstadt nutzen zu können. Dennoch entsteht keinerlei Gedränge oder gar Geschiebe, als die Außenbeleuchtung der Gaststätte eingeschaltet wird. Die Türen öffnen sich. Alle gehen langsam und bewegen sich ruhig und umsichtig.

Drinnen sitzen neben Kern die beiden CDU-Ratsherren Dennis Montag und Guido Thal. Das Trio legt sofort mit der Arbeit los. Die Ersten in der Reihe nennen ihren Namen, ihre Anschrift und das Kennzeichen ihrer Fahrzeuge. Kern trägt sie in eine Liste ein. Montag kontrolliert ihre Personalausweise. Thal gibt die begehrten Genehmigungen aus, erklärt, dass diese nicht im Autofenster liegen müssen. „Sie müssen diese nur vorzeigen, wenn die Polizei sie einmal danach fragen sollte.“

Lang war die Schlange, die sich am Mittwochnachmittag vor dem Restaurant Dalmatia bildete. Viele Rahmeder wollten sich ihre Ausnahmegenehmigung abholen, um während der mehrwöchigen Sperrung der Rahmede die Anliegerstraße befahren zu dürfen. © Koll

Eine Frau ruft den drei Kommunalpolitikern noch fröhlich „Vielen Dank“ zu, dann rückt der nächste Anwohner nach. Es geht zügig. Einer fragt, ob er auch eine Ausnahmegenehmigung für seinen Firmenwagen bekommen könnte. Die Antwort lautet an diesem Nachmittag zunächst „Nein“.

Der Ortsvorsteher und seine Helfer bleiben angesichts des enormen Andrangs gelassen. Kern sagt achselzuckend: „Das Restaurant hat bis 23 Uhr geöffnet. Dann ist für heute Schluss.“ Bis dahin sind es zu diesem Zeitpunkt noch viereinhalb Stunden.

„Wir werden noch an zwei weiteren Terminen Ausnahmegenehmigungen an die berechtigten Personen ausgeben – und zwar am Mittwoch, 12. April, ab 17.30 Uhr wieder im Restaurant Dalmatia und am Freitag, 14. April, im Gerätehaus Drescheid“, kündigt Kern an. „Ob es dann noch einmal einen weiteren Termin geben muss, werden wir sehen.“