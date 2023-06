Neuer Zug-Anbieter: Vias Rail beendet den Notzustand auf der Ruhr-Sieg-Strecke

Von: Ina Hornemann

Der Zugtyp Flirt von Stadler bleibt im Lennetal erhalten. Im Zuge der Notvergabe wurden sie nicht umlackiert, lediglich das Abellio-Logo wurde durch die Kennzeichnung von DB Regio ersetzt. Wie das Unternehmen Vias verfahren wird, wird sich noch zeigen. © privat

Die Vias Rail GmbH beendet den Notzustand auf der Ruhr-Sieg-Strecke. Der Regionalexpress 16 wird dann aber nicht mehr bis Finnentrop und Siegen fahren.

Lennetal – Drei Stunden benötigte eine ehemalige Altenaerin am Samstag, um von Essen per Zug in ihre alte Heimat zu gelangen. Ab Hagen ging es nur noch per bummelndem Schienenersatzverkehr weiter. DB Regio NRW bedient aktuell die Notvergabe des Ruhr-Sieg-Netzes. Das hat bald ein Ende: Die Ausschüsse von Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) haben die Vergabe des Ruhr-Sieg-Netzes an die Vias Rail GmbH beschlossen.

Das Unternehmen startet zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023. Die Vias Rail GmbH wird die Linien RE 16, RB 91 und RB 46 betreiben. Das sind Strecken, die viele Bürger im Lennetal betreffen: RE 16 bedient die Strecke Essen – Hagen – Iserlohn, RB 91 fährt zwischen Hagen – Iserlohn/Siegen und RB 46 fährt zwischen Bochum und Gelsenkirchen. Der neue Verkehrsvertrag gilt für eine Laufzeit von elf Jahren.

Ruhr-Sieg-Strecke: Vias Rail beendet den Notzustand

Bis zur Notvergabe im Jahr 2022 war die Abellio Rail GmbH für das Ruhr-Sieg-Netz zuständig, meldete jedoch im Februar 2022 Insolvenz an. DB Regio NRW übernahm kurzfristig im Notvergabeverfahren, doch Pendler und Freizeitreisende beklagten immer wieder massive Probleme. Notvergaben dürfen ohnehin nur über maximal zwei Jahre laufen.

Der Regionalexpress (RE) 16 wird nur noch den Abschnitt Essen – Hagen – Letmathe – Iserlohn umfassen. Die Anbindung bis Finnentrop und Siegen wird nicht bedient. Wer zwischen Siegen und Letmathe pendeln muss, kann zweistündlich in den IC 34 steigen. Die seit Dezember 2022 ins Leben gerufene Linie RE 34 bedient auch den Abschnitt Siegen – Dortmund.

Der Anbindung nach Siegen wurde vor anderthalb Jahren noch viel Bedeutung zugemessen: Knut Germann, Pressesprecher des Nahverkehrsverbandes Westfalen-Lippe, betonte vor der nahenden Notübernahme durch DB Regio: „Die Achse von Siegen durch das Lennetal Richtung Hagen ist wichtiger als der Abschnitt zwischen Letmathe und Hagen.“

Zu den Vias-Triebzügen gehört auch der Lint. Hier fährt er in den Bahnhof Babenhausen ein. © Walter Kutscher zwk

VIAS Rail bekommt Zuschlag für Betrieb des Ruhr-Sieg-Netzes

Einen reibungslosen Übergang zwischen Abellio und DB Regio hatte es auch nicht gegeben: Viele Abellio-Mitarbeiter machten auf den letzten Metern nicht mehr mit und das Personal von DB Regio steckte noch mitten in den Schulungen für die Übernahme. Entsprechend mehr Busse als Züge verbanden im Januar die Region – Pendler mussten Umwege und deutlich mehr Zeitaufwand in Kauf nehmen, um ihre Ziele zu erreichen. Das waren sie von den zumeist pünktlich getakteten Abellio-Zügen nicht gewohnt.

Ein weiteres Ärgernis auf Schienen ereignete sich nahezu parallel durch den unglücklichen Intercity-Start, der seit dem 20. Dezember 2021 durch das Lennetal fährt. Verspätungen, Zugausfälle und eine häufig beklagte unzureichene Informationspolitik trübten die Freude über das neue Angebot. Ganz unbekannt ist der neue Dienstleister Vias in der Region nicht: Er war nach dem Aus von Abellio im Januar 2022 schon in Erscheinung getreten: Mit DB Regio NRW und National Express übernahm das Unternehmen am 1. Februar die bisher von Abellio in NRW und angrenzenden Räumen betriebenen Regionalverkehrslinien.

Die Verkehrsleistung der Ruhr-Sieg-Strecke hat einen Umfang von rund 2,5 Millionen Zugkilometern pro Jahr. Die bisher dort verkehrenden, auch schon von Abellio eingesetzten Fahrzeuge vom Typ Flirt 1 kommen auch über Dezember 2023 hinaus im Ruhr-Sieg-Netz zum Einsatz und werden von Vias übernommen. Das Unternehmen ist mit diesem Fahrzeugtyp vertraut, es bedient derzeit sechs Streckennetze und deckt damit etwa elf Millionen Zugkilometer pro Jahr ab. Zu den eingesetzten 100 Triebfahrzeugen gehören die Typen Lint, Itino und auch der im Lennetal bekannte Flirt. In diesem Punkt werden sich Bahnreisende in den nächsten elf Jahren nicht umstellen müssen.