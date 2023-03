Ruckelpiste nach Dahle wird sauber planiert

Firma Hilgenroth hat schon Höllmecke Kohlberg und Ortsdurchfahrt Ihmert gerichtet

+ © Heyn Trotz der eiskalten Temperaturen sind die Männer der Firma Hilgenroth bei der Sanierung der Dahler Straße im Bereich der T-Kreuzung zur Westiger und zur Ihmerter Straße gut vorangekommen. Erste Randsteine sind gesetzt. © Heyn

Nach zahlreichen Anlaufschwierigkeiten und Startverzögerungen geht es an der Dahler Straße am Abzweig Pleuger endlich richtig zur Sache. Die Männer der Firma Hilgenroth aus Sundern sind im Auftrag von Straßen.NRW angerückt, um die absolut marode Ruckelpiste bis zum Dahler Ortsbeginn schön glatt herzurichten. Dass die Baufirma so etwas gut kann, hat sie bei der Ortsdurchfahrt Ihmert und wegen der Hochwasserkatastrophe gleich zwei Mal hintereinander bei der Höllmecke bewiesen.

Altena – Auf der Baustelle arbeiten Adrian Kreisner als Bauüberwacher des Auftraggebers Straßen.NRW mit Bauleiter Dennis Maag von Hilgenroth und dem zuständigen Polier gut zusammen. Kreisner beschreibt, wie sich der Bautrupp in den nächsten acht bis zehn Monaten Richtung Dahle vorarbeiten wird. Die ganze Strecke von Pleuger bis zum Ortseingang ist in mehrere Abschnitte eingeteilt, die nach den jeweiligen Anliegern sinnvoll unterteilt seien. Zuerst wird die eine, dann die andere Straßenseite bis zur Binderschicht fertiggestellt. So kann der Verkehr immer halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Der Verkehr wird durch Ampeln geregelt.

Die Straße wird bis auf 80 Zentimeter Tiefe ausgekoffert und wieder aufgebaut. Westnetz (Gas) und Enervie (Strom) verlegen Versorgungsleitungen in einer Tiefe von 1,20 bis 1,50 Metern. Die noch tiefer gelegenen Abwasserkanäle werden nicht saniert, es sei denn, bei den Arbeiten werden Schäden entdeckt. Vor Überraschungen ist man im Tiefbau nie sicher, weiß der Bauüberwacher.

+ Die Abbiegespur aus Altena in Richtung Dahle ist ausgekoffert und teils wieder gefüllt. © Heyn

Alle paar Bauabschnitte wird asphaltiert. Dazu muss erst eine genügend große Straßenoberfläche wiederhergestellt sein, bis sich die Asphaltarbeiten lohnen. Asphaltiert wird unter teilweiser Vollsperrung an Wochenenden, die Sperrungen werden vorher angekündigt. Firma Hilgenroth hat für die Baufahrzeuge und große Materialanlieferungen übrigens eine Ausnahmegenehmigung, von Sundern aus über den ansonsten für Lkw gesperrten Kohlberg zu fahren.