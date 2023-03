Rosmart: Post und Pakete kommen bald voll elektrisch

Von: Jona Wiechowski

Sie sind voll elektrisch, vollgepackt mit neuester Technik – und ab sofort auf den Straßen in der Umgebung unterwegs: Die Rede ist von fünf neuen DHL-Zustellwagen des Typs Ford E-Transit BoxVan, die an der Altenaer Zustellbasis auf Rosmart untergebracht sind und für die Paketzustellung in Lüdenscheid und Schalksmühle eingesetzt werden. Bis Ende 2023 sollen deutschlandweit 800 dieser Modelle im Einsatz sein.

Altena – Einer, der so einen Wagen seit Start Anfang dieses Jahres fährt, ist Zusteller Bernd Nordhaus, der in Schalksmühle Pakete ausliefert. „Vorher bin ich über 30 Jahre lang Verbrenner gefahren“, erklärt er. Vom Umstieg sei er recht begeistert. „Es gibt keine Geruchs- und keine Lärmbelästigung mehr.“ Das freue auch Anwohner. Ganz vereinzelt habe es in der Vergangenheit immer mal jemanden gegeben, der sich etwa über den Dieselgeruch beschwert habe.

Die neuen Ford-Fahrzeuge sind mit gut 7,30 Meter Länge, einer Breite von rund 2,20 Metern (ohne Spiegel) und einer Höhe von gut 2,90 Metern die größten Fahrzeuge für die Paketzustellung. Größer ist nur der 7,5 Tonner für Firmenzustellungen, der unter anderem für die Belieferung des Lüdenscheider Sterncenters genutzt wird.

Um die 200 Pakete liefert Nordhaus an einem normalen Tag aus. Die passten da locker rein. Platz sei dann immer noch genügend da, wenn das Sendungsaufkommen vor Weihnachten traditionell stark ansteigt.

Natürlich ist der neue Wagen auf dem neuesten Stand der Technik: Eine Rückfahrkamera überträgt ihr Bild auf einen großen Bildschirm nach vorne, womit ein guter Blick nach hinten möglich ist. Der Wagen heizt sich morgens von alleine auf: Dann ist es einerseits angenehm warm, andererseits muss so auch nicht gekratzt werden; die Scheiben sind auch bei frostigen Graden immer frei.

Der Fahrersitz befindet sich ganz normal auf der linken Seite. Dafür ist ein Durchgang nach hinten in den Lagerraum möglich, wo sich auf der Beifahrerseite eine Seitentür befindet und den Ausstieg auf den Bordstein und nicht in den Verkehr ermöglicht. Von innen lässt sich diese Tür elektrisch per Fußpedal öffnen und von außen mit einer Fernbedienung.

Der E-Transit BoxVan, den FordPro – die gewerbliche Sparte von Ford – bis Ende des Jahres weltweit 2000 Mal an die Deutsche Post DHL Group ausliefern wird, hat eine Leistung von 135 kW (184 PS), ein Drehmoment von 430 Newtonmeter und Heckantrieb. Die nutzbare Batterie-Kapazität beträgt 68 Kilowattstunden (400 Volt) und wird über Nacht an der Zustellbasis auf Rosmart aufgeladen. Entsprechende Ladeinfrastruktur wurde in den vergangenen Monaten dafür installiert.

„Deutsche Post DHL Group hat sich verpflichtet, saubere Betriebsabläufe für den Klimaschutz zu stärken und wird in diesem Jahrzehnt sieben Milliarden Euro auf dem Weg hin zu einer netto Null-Emissionen-Logistik investieren“, schreibt die Pressestelle des Unternehmens. Dieses strebt demnach bis 2030 einen Anteil von 70 Prozent an E-Fahrzeugen an, die für die klimaneutrale Abholung und Zustellung eingesetzt werden sollen.