Rosmart: Gewerbepark wächst weiter

Altena - Das Lüdenscheider Traditionsunternehmen Schulte Elektrotechnik, auch bekannt unter der Marke „Evoline“, hat sich rund 21 000 Quadratmeter im Gewerbepark Rosmart (MGR) gesichert. Der System-Hersteller für Strom- und Datenanschlüsse lege damit die Grundlage für die Fortsetzung seines Wachstumskurses, heißt es in einer Pressemitteilung

Seit 1976 ist das Unternehmen in der Jüngerstraße in Lüdenscheid beheimatet. Der letzte Ausbau des Standortes erfolgte erst in den Jahren 2013 und 2014. Dass die Grenzen des Wachstums jedoch erreicht sind, erläutert Siegfried Schulte, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Firma: „Für die weitere Entwicklung des Unternehmens müssen wir unsere Kapazitäten dringend erweitern.

Räumlich an Grenzen gestoßen

Am jetzigen Standort stoßen wir zunehmend an unsere Grenzen.“ Die Entscheidung für Rosmart haben sich die Verantwortlichen dabei gut überlegt. Letztlich gab das Gesamtpaket den Ausschlag, wie Geschäftsführer Steffen Waldminghaus ausführt: „Mit der Nähe zum bisherigen Standort und der schrittweisen Erweiterungsmöglichkeit erfüllt der neue Standort die entscheidenden Bedingungen.“ Weitere Faktoren seien die Nähe zur A45 und eine Glasfaserleitung sowie die Möglichkeit, in der Region zu bleiben, so Waldminghaus weiter.

Nähe zur Autobahn

Bereits gegen Ende dieses Jahres sollen die Arbeiten auf der rund 21000 Quadratmeter großen Fläche beginnen, von denen etwa 12 000 Quadratmeter der ersten Ausbaustufe genutzt werden. Der Rest dient als Erweiterungsfläche, um flexibel auf zukünftige Anforderungen reagieren zu können. Aktuell beschäftigt Schulte Elektrotechnik etwa 180 Mitarbeiter in Lüdenscheid. Mittelfristig sollen alle Betriebszweige in Rosmart angesiedelt werden. „Sollte der gesteckte Zeitplan eingehalten werden, könnten die ersten Umzugskartons Mitte 2019 gepackt werden“, zeigt sich Waldminghaus optimistisch. Voraussetzung hierfür ist allerdings der Bau der nördlich an die Fläche angrenzenden Erschließungsstraße im Gewerbepark.

Baubeginn im Herbst 2018

Dass es daran nicht scheitern wird, versichert MGR-Geschäftsführer Holger Moeser: „Der Baubeginn ist für Herbst 2018 geplant.“ Mit Erstellung der Straße werden zudem weitere Flächen in einer Größe von etwa 20000 Quadratmetern erschlossen, die ab diesem Zeitpunkt direkt verfügbar sein werden. Zufrieden mit den Entwicklungen zeigte sich auch MGR-Geschäftsführerin Sara Schmidt, die neue Wirtschaftsförderin der Stadt Altena: „Erneut ist es uns gelungen, einem heimischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig die Weichen für die zukünftige Entwicklung zu stellen und Arbeitsplätze in der Region zu halten.“