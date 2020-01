Rohrbruch: Kein Durchkommen an der Klusenstraße

Altena –Nichts geht an der Klusenstraße: Wegen eines Rohrbruchs müssen die Stadtwerke dort arbeiten. Das hat erhebliche Folgen für den Verkehr

Rohrbrüche kommen nie zum richtigen Zeitpunkt, und sie kündigen sich auch nicht an: Wegen einer Baumaßnahme der Stadtwerke zur Reparatur einer Wasserleitung, die nicht verschoben werden konnte, ist es am Dienstag an der Klusenstraße zu erheblichen Behinderungen gekommen.

Sie musste etwas oberhalb der Einmündung Bergstraße voll gesperrt werden, um Zugang zu der Schadensstelle zu bekommen. Für die Anlieger, aber auch für den Durchgangsverkehr, hatte das natürlich Folgen: Eine Zu- und Abfahrt der oberhalb liegenden Grundstücke war damit nur über die Thoméestraße möglich.

Dort gilt aber eine Einbahnstraßenregelung, die deshalb zeitweise aufgehoben werden musste. Und auf der Gegenhangseite hatte die Baumaßnahme auch Auswirkungen. Die Bergstraße konnte nur über den Kohlhagener Weg angefahren werden. Auch dort musste also die Einbahnstraßenregelung aufgehoben werden.

Der Verkehr soll am Mittwoch wieder wie gewohnt rollen, sagt Ralf Berlet von den Stadtwerken.