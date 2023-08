Rohes gibt’s jetzt auf Bestellung

Von: Ina Hornemann

Teilen

Daniela Rohe-Meyer sowie Peter und Elke Rohe (v.l.) erhalten das Reisebüro Holiday Land in Altena als Filiale für Kundentermine. Auf feste Öffnungszeiten verzichtet die Familie künftig. Aber so kann der Standort Altena erhalten bleiben. © Hornemann

Sylke Paul fängt in ihrer alten Heimat noch einmal von vorne an. Die langjährige Angestellte im Reisebüro Holiday Land von Elke und Peter Rohe kann aufgrund von akutem Fachkräftemangel allerdings nicht ersetzt werden. Familie Rohe hat trotzdem eine Idee, wie ihr Unternehmen in Altena erhalten bleiben kann: „Wir öffnen ab Mittwoch ausschließlich auf Kundenwunsch.“

Altena – Wer bei Rohe einen Urlaub gebucht hat, weiß längst bescheid: „Wir haben alle Kunden mit laufenden Buchungen über die Veränderung informiert. Alle Fragen können über die gewohnten Kontaktwege geklärt werden und die Filiale in Letmathe bleibt vollumfänglich geöffnet. Wir kommen ab jetzt immer nach Altena, wenn unsere Kunden das möchten“, erklären Daniela Rohe-Meyer, Peter und Elke Rohe.

Die Familie ist in Altena tief verwurzelt und bekannt und will so lange wie möglich ihren treuen Kundenstamm bedienen können. Aber: „Sylke Paul ist nicht so einfach zu ersetzen. Eine langjährige Angestellte und Fachkraft, die bestens mit den Vorlieben und Wünschen der Reisenden vertraut ist, kriegt man weder auf dem Arbeitsmarkt, noch kann man jemanden auf dieses Niveau hin anlernen. Deshalb haben wir uns zu dem Schritt entschieden, dass wir nun auf Kundenwunsch hin die Filiale besetzen“, erklärt Peter Rohe.

Er ist mit Ehefrau Elke gleichberechtigter Mitinhaber und mit 68 Lebensjahren aus Arbeitsmarktperspektive kein junger Hüpfer mehr. Elke Rohe ist 67 und Tochter Daniela Rohe-Meyer (43) wird das Geschäft langfristig ganz übernehmen. „Wir müssen die Weichen neu stellen“, erklären Elke und Peter Rohe. Vor wenigen Tagen haben sie ihre letzte von ihnen angeleitete Gruppenreise beendet. „Wir hören jetzt damit auf, weil wir die Qualität irgendwann nicht mehr bieten können. Wir möchten nicht, dass es den Kunden irgendwann langweilig wird, weil sie von gebrechlichen Senioren begleitet werden. Deshalb haben wir die Reisen unter unserer Leitung nun aufgegeben. Auch wenn uns das natürlich sehr schwer fällt.“

Ganz besonders für die Stammkundschaft ist das ein harter Einschnitt. Gruppenreisen mit „ihrem Peter“ haben einen legendären Ruf in der Stadt. Unzählige Altenaer haben die schönsten Ecken von Mallorca mit ihm entdeckt und noch viel mehr von der Welt gesehen. Elke Rohe war deutlich seltener dabei. „Wir sind 44 Jahre verheiratet und 200 Nächte pro Jahr habe ich in fremden Betten geschlafen“, berichtet Peter Rohe lachend.

Peter Rohe unterwegs: Diese Aufnahme enstand vor dem Aphrodite-Felsen auf Zypern. © privat

Dort, wo seine Ehefrau anzutreffen ist, sieht man Peter Rohe nie: Hinterm Schreibtisch im Reisebüro. „Da habe ich nie gesessen. Ich war imme der, der unterwegs war.“ Wenn nicht in fernen Ländern, dann hinterm Steuer im eigenen Busunternehmen, das vor wenigen Jahren verkauft wurde. Den Führerschein hat Peter Rohe noch und auch die Tauglichkeit ist ihm noch bescheinigt. Deshalb macht er gelegentlich noch Vertretungsdienste im Linienverkehr für die privaten Unternehmer, die für die MVG fahren. „Aber auch das endet, wenn ich 70 bin“, erklärt Peter Rohe.

Die Zielgerade in den Ruhestand sind die aktuellen Veränderungen nicht. Obwohl ein bisschen mehr Zeit füreinander durchaus drin sein wird, wenn Peter Rohe nicht mehr ständig unterwegs ist. Privat reist das Paar übrigens am liebsten unkonventionell und hat sich vor ein paar Jahren einen Traum erfüllt: Ein eigenes kleines Motorboot, das im niederländischen Sneek liegt und auf dem natürlich der Name der Stadt Altena zu lesen ist.

„Es gibt noch sehr viel zu entdecken für uns – auch wenn wir berufsbedingt überall hin können“, schildern Rohes. Schon jetzt könnten sie ganze Bücher füllen mit Erlebnissen, ganz besonders an Ereignisse auf Gruppenreisen erinnert sich das Ehepaar gut.

Einmal war es zu einem kritischen Zwischenfall gekommen, als eine Reisende lebenswichtige Medikamente nicht dabei hatte. „Und da hat es sich ausgezahlt, dass wir in Altena alle miteinander bekannt sind. Ich konnte den Arzt kontaktieren und musste ihm nichts erklären. Er wusste doch genau Bescheid, dass die Kundin mit uns unterwegs war und hat das Rezept sofort ausgestellt“, berichtet Elke Rohe. Auch deshalb besteht ein großes Vertrauensverhältnis zum Unternehmen. „Dafür sind wir sehr dankbar und deshalb machen wir auch gerne weiter.“