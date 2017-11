Riesiger Exot im Fuhrpark des Kreises

Für den fahrbaren Mast ist der technische Dienst der Kreisleitstelle zuständig: Thomas Metz kümmert sich mit zwei Kollegen darum, dass Rettungsdienste, Feuerwehren und der Katastrophenschutz im ganzen Kreis Funkverbindung haben.

„Dafür betreiben wir 52 Sender“, erklärt Metz – fällt einer aus, dann kann’s Probleme geben. Zuletzt war das im Bereich Iserlohn der Fall: Dort gab es einen Schaden an einem Sendemasten, der nicht sofort repariert werden konnte. Oft würden für solche Arbeiten Industriekletterer angefordert, die bei Schnee und Eis oder auch bei Starkwind nicht arbeiten können. Dann wird der Mast eingesetzt.

Oft stehen die Sender irgendwo im Wald oder an anderen, schlecht zugänglichen Orten. Deshalb wird der fast vier Tonnen schwere Mast von einem Unimog gezogen. Der Tarn-Anstrich beider Fahrzeuge verrät: Sie stammen von der Bundeswehr. Sondere die solches Material aus, dann hätten Kreise und Kommunen darauf eine Art bevorzugten Zugriff, erklärt Metz.

+ Der fahrbare Turm neben einem der Sendemasten. © Metz

Als in seiner Abteilung vor einigen Jahren der Wunsch nach einem solchen Mast aufkam, da konnte er an einem Bundeswehrstandort nahe Frankfurt unter mehreren wählen. Zu den Kosten schweigt der Fachmann: „Wir haben ihn sehr günstig bekommen“. Längst nicht jeder Kreis hat solchen eine Anlage: „Der nächste Mast steht in Hagen, die haben ihren rot-weiß gestrichen“, berichtet Metz.