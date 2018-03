Förderverein bleibt in Hand der Eltern

ALTENA - Wechsel im Förderverein des Kindergartens Dahle: Britta Hölper hat am Dienstag ihr Amt als erste Vorsitzende zur Verfügung gestellt. ,,Ich bin jetzt selbst nicht mehr Mutter eines Kindergartenkinds und habe gemerkt, dass innerhalb eines halben Jahres schon ganz viel Kontakt zur Einrichtung weggebrochen ist”, erklärte sie ihre Entscheidung.

Aber sie stellte gleich eine gute Kandidatin für ihre Nachfolge vor: Kim Hücking wurde auch prompt gewählt.

,,Wir wollten im Vorstand immer Kindergarteneltern haben, das können wir jetzt wieder erfüllen”, freute sich Britta Hölper. Die Zahlen ihres letzten Jahresberichts waren wieder beeindruckend: 15000 Euro hatte der Verein im Adventsgottesdienst an die Kirchengemeinde überreichen können. Ohne den Einsatz der Eltern und Gönner der Einrichtung wäre die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Dahle kaum in der Lage, den Trägeranteil des Kindergartens aufzubringen. Eine Sorge, mit der die Dahler Gemeinde nicht allein da steht: ,,Wenn man sieht, wie viele finanziell marode Einrichtungen im Trägerbund des Kirchenkreises stehen, können wir froh sein, dass wir dort nicht eingetreten sind und uns so Autonomie bewahrt haben”, erklärte Pfarrer Uwe Krause in der Fördervereinshauptversammlung. Die Trägersituation sei zunehmend schwieriger. ,,Zweigruppige Einrichtungen können eigentlich gar nicht überleben. Wir haben die Entfristung unserer dritten Gruppe beantragt und möchten sicherstellen, dass hier weiterhin 52 Kinder im Dorf in den Kindergarten gehen können.”

Auf die Unterstützung des Fördervereins darf die Kirche setzen: Nicht nur die Beiträge der mittlerweile 67 Mitglieder fließen in die Einrichtung, sondern auch Einnahmen aus dem Dorfcafé und der Reibeplätzchenaktion und Spenden aus der Bevölkerung. Die hohe Wertschätzung für den Kindergarten war im vergangenen Jahr beim 20-jährigen Bestehen des Fördervereins deutlich geworden: Zahlreiche Dahler erfreuten sich an den Aktionen rund um den Geburtstag. Nahezu restlos weggegangen war der „Geburtstagskuchen im Glas” bei der Feier auf dem Kindergartengelände.

Ein paar Extras oben drauf waren finanziell auch noch drin: So sponserte der Förderverein wieder das bei den Kindern sehr beliebte Reitprojekt und investierte auch in neue Sonnensegel.

Die neue Vorsitzende Kim Hücking wird im Vorstand von bewährten Kräften unterstützt: Im Amt bestätigt wurde Schriftführerin Nadine Orlean, die Kasse prüfen Uwe Krause und Britta Hölper. Mit der Beisitzerin Sarah Bußmann wurde ein neues Vereinsmitglied in den Vorstand gewählt.