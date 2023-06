Entscheidung gefallen: Stadt im MK nicht mehr Träger von Rettungswache

Von: Jona Wiechowski

Die kombinierte Feuer- und Rettungswache an der Bachstraße wurde beim Hochwasser im Sommer 2021 stark beschädigt und soll neu gebaut werden. Mit der Rückgabe des Rettungsdienstes an den Kreis wird es nun wohl aber getrennte Gebäude geben. © Heyn

Der Rat der Stadt Altena hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden, wie es mit der Rettungswache weitergeht.

Altena – Jetzt steht es offiziell fest: Der Märkische Kreis übernimmt zum 1. Juli wieder die Trägerschaft der Rettungswache Altena. So haben es die Mitglieder des Altenaer Rates am Montagabend einstimmig entschieden. Ausschlaggebend für die Entscheidung sind Personalprobleme.

Personal wird komplett übernommen

Um die Übernahme zu regeln, wurden mehrere Vereinbarungen getroffen (wir berichteten), die in der Beratungsvorlage zu dem Punkt aufgelistet sind. Die wichtigsten Punkte: Der Kreis übernimmt das komplette, tariflich beschäftigte Rettungsdienstpersonal der Stadt Altena. Und: Bis eine neue – aktuell noch nicht vorhandene – Rettungswache in Betrieb genommen werden kann, vermietet die Stadt Altena dem Märkischen Kreis die bisherigen Räumlichkeiten an der Bachstraße 57 bis 59. Dazu, so geht es ebenfalls aus der Beratungsvorlage hervor, soll die Stadt den Kreis aktiv bei der „Realisierung eines Ersatzstandortes für die Rettungswache, insbesondere beim Grunderwerb und der gegebenenfalls erforderlichen Schaffung entsprechenden Bauchrechts“, unterstützen.

Stadt hatte Aufgabe 2009 übernommen

Rückblick: Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hatte der Kreis die Trägerschaft der Rettungswache zum Januar 2009 von der Stadt Altena übernommen. Im gleichen Zuge wurde die Stadt Altena mit der Durchführung des Rettungsdienstes für den Einsatzbereich Altena/Nachrodt-Wiblingwerde mit eigenem Personal beauftragt.

Anhaltende Personalprobleme

Mit einem Schreiben vom 30. Januar dieses Jahres hatte die Stadt Altena dann mitgeteilt, aufgrund anhaltender Personalprobleme dauerhaft nicht mehr in der Lage zu sein, den Rettungsdienst mit eigenem Personal sicherzustellen und äußerte den Wunsch, diesen schnellstmöglich an den Kreis zurückgeben zu wollen.