Memeler Straße: Rettungshundestaffeln üben in Abrisshäusern

Tierische Suche in Trümmern

+ © Keim Bewegung im Trümmerfeld will gelernt sein: Die Polizei hatte bei einer Übung ein Loch in die Wand gesprengt. © Keim

Altena - Die Abrisshäuser der Altenaer Baugesellschaft an der Memeler Straße sind begehrt. Bei Spezialeinheiten der Polizei, bei der Feuerwehr und bei Rettungshundestaffeln. Am Mittwoch waren die Einsatzkräfte wieder in den Gebäuden unterwegs.