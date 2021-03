Rettungseinsatz in Wohngebiet: Notarzt fordert Hubschrauber an

Ein Rettungshubschrauber brachte die verletzte Person in eine Dortmunder Spezialklinik.

In Altroggenrahmede hat sich ein häuslicher Unfall ereignet, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der Notarzt hat einen Rettungshubschrauber angefordert.

Altena – Kurz vor 15 Uhr ereignete sich am Samstag ein häuslicher Unfall auf einem Grundstück in der Straße Siepenschlade im Ortsteil Altroggenrahmede. Bei einem Sturz hatte sich eine Person schwer verletzt. Der Notarzt, der gemeinsam mit Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort war, befürchtete eine Verletzung der Wirbelsäule und forderte den Hubschrauber Christoph 8 aus Lünen an.

Die Luftretter landeten im Kreuzungsbereich der Straßen Hummelnstück und Nüggelnstück. Feuerwehrkräfte sicherten die Landestelle ab. Der Verletzte wurde in eine Dortmunder Spezialklinik transportiert.