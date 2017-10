Restauriertes Instrument ist ein Kleinod

Lutherkirchen-Orgel ist „Denkmal des Monats“

+ © Keim Blick auf Teile der sanierten Lutherkirchen-Orgel. © Keim

Altena - Der Brand in der Lutherkirche in Altena (Märkischer Kreis) in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 2015 hinterließ auch am Kanzelorgelprospekt vielfältige Schäden. An dieser farbig gestalteten, raumbeherrschenden Holzkonstruktion mit ältesten Teilen aus der Zeit um 1738 waren starke Verrußung sämtlicher Oberflächen, Blasenbildung, großflächige Abhebungen der Farbschichten sowie zahlreiche flächige Farbveränderungen zu beklagen.