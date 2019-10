Renommierte Künstlerin stellt in Altena aus

Porträts und plastische Kunst

+ © Birke © Birke

Altena - Am Donnerstag hat Ella Mühlhaus, Künstlerin und Auftragsmalerin aus Iserlohn, eine Ausstellung bei Geschenkideen Turner an der Lennestraße 72 eröffnet. Die Kunstwerke finden Interessierte in der oberen Etage des Geschäftes.