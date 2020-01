Razzia bei Rockern: Mann in Altena festgenommen

Krieg zwischen rivalisierenden Gruppen

Altena – Eine Razzia hat es am frühen Mittwochmorgen in Altena gegeben: Spezialkräfte der Polizei drangen in eine Wohnung ein und nahmen einen Mann fest. Es geht um einen Krieg zwischen zwei Rockergruppen.