Rauchmelder schützt verqualmtes Haus

Von: Thomas Bender

Die Altenaer Feuerwehr war am Mittwochnachmittag an der Gartenstraße im Einsatz. © Bender

Ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße in Altena hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Altena - Sirenenalarm in Altena am Mittwochnachmittag. In einem Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße im Mühlendorf war ein Rauchmelder angeschlagen. Die Feuerwehr rückte aus.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Kamin nicht richtig zog und das Haus vollkommen verqualmt war. Es gab allerdings keinen Brand.

Die Feuerwehr lüftete das Haus durch und rückte beizeiten wieder ab. Niemand kam zu Schaden.