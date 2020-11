Raser brettert mit Tempo 95 durch Stadt im MK

Erlaubt ist Tempo 50: Das war einem Raser völlig egal, der mit 95km/h durch den Ort bretterte - direkt an der Polizei vorbei.

Altena – Das wird richtig teuer: Mit Tempo 95 hat die Polizei einen Raser auf der Rahmedestraße in der geschlossenen Ortschaft – und damit in der 50er-Zone – erwischt. Bei der Kontrolle am Dienstag (24. November) fuhren insgesamt 366 Fahrzeuge zwischen 9.15 und 11.05 Uhr durch die Messstelle, bei 38 Fahrzeugen löste der Blitzer aus.

23 Temposünder am Brachtenbecker Weg in Altena

Bei einer weiteren Kontrolle am Dienstag am Brachtenbecker Weg von 7 bis 9.05 Uhr überprüften die Beamten das Tempo von insgesamt 131 Fahrzeugen, 23 waren zu schnell unterwegs. Hier lag der höchste Messwert bei 48 km/h in der Tempo-30-Zone.

