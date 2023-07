Randale in Bäckerei: Altenaer zeigt Zivilcourage und bringt Mann zu Boden

Als ein Mann in einer Bäckerei in Münster randaliert, schreitet ein Altenaer ein. Er zeigt Zivilcourage und bringt den Randalierer zu Boden.

Münster/Altena (NRW) - Nach Auskunft der Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwoch (26. Juli) um 14.30 Uhr. In einer Bäckerei am Heekweg in Münster randalierte ein Mann (38). Er warf unter anderem Gegenstände gegen die Scheiben.

Ein 33-Jähriger aus Altena lief zu diesem Zeitpunkt mit seiner Lebensgefährtin den Heekweg entlang. Laut Polizei hörte der Zeuge das Geschrei, das aus der Bäckerei nach draußen drang. Er sah den Randalierer, betrat den Laden und sprach den 38-Jährigen an.

Randale in Bäckerei: Zeuge zeigt Zivilcourage und bringt Mann zu Boden

Daraufhin richtete sich die Wut, die der Mann wohl hatte, gegen den Zeugen. Er nahm sich einen Stuhl und holte zum Schlag in Richtung des Altenaers aus.

Dem 33-Jährigen gelang es jedoch, den Randalierer zu Boden zu bringen und ihn zu fixieren, bis die Polizei eingetroffen war. Den 38-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige.

