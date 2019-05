Lkw rammt Straßenlaterne: Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Altena - Eigentlich ging es nur um eine Straßenlaterne. Die hatte ein Arnsberger mit seinem Lkw gerammt. Als die Polizei ihn anhalten wollte, gab der Mann Gas.

Kurioser Vorfall in Altena: Beim Zurücksetzen hatte ein Arnsberger (49) mit seinem Laster am Dienstagvormittag im Lieferverkehr eine Straßenlaterne an der Lennestraße beschädigt. Doch der Mann fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und traf den Fahrer noch an der Lennestraße, ganz in der Nähe der Unfallstelle an. Die Beamten "forderten ihn mit eindeutigem Handzeichen zum Anhalten auf", teilt die Polizei mit.

Das kümmerte den Arnsberger wenig. Er gab Gas und floh. Doch weit kam er nicht. Die Streife verfolgte den Lkw und stoppte ihn schließlich in der Linscheidstraße. Dort war die Flucht beendet.