Aussortierte Medien werden verkauft

Von: Thomas Bender

Ralf Springob verkaufte im Lesecafé DVDs und CDs.

Für den Sport engagiert sich der langjährige VDM-Betriebsrat Ralf Springob schon lange. Jetzt ist er im Ruhestand und hat Luft für eine weitere ehrenamtliche Beschäftigung. Er macht mit im Förderverein der Stadtbücherei

Altena - „Diejenigen, die immer meckern, in Altena sei nichts los, die kennen diese tolle Bücherei wohl nicht“, schwärmt er über die Kultureinrichtung an der Marktstraße, für die vor mehr als 30 Jahren zwei denkmalgeschützte Stadthäuser aufwendig und sehr geschmackvoll saniert wurden.

Erlös wird für neue Medien ausgegeben

In denen findet man neben der eigentlichen Bücherei auch den sogenannten Flohmarktkeller. Dorthin wandert alles, was aussortiert wird. Und hier kommt Ralf Springob ins Spiel: Er sorgt dafür, dass die ausgemusterten Medien noch den ein oder anderen Euro einbringen – Geld, das der Bücherei dann für Neuanschaffungen zur Verfügung steht.



Am Freitag ging es um digitale Medien: Dutzende von DVDs und CDs warteten im Lesecafé aus neue Liebhaber, Springob gab sie gegen eine Spende ab.



Die Ape hat sogar Stammkunden

„Einmal in der Woche kümmere ich mich auch um die Ape“, berichtet Springob. Die Ape ist ein italienischer Mini-Lastwagen, der in der Passage des Stapelcenters parkt. Auf seiner Ladefläche stapeln sich Bücher, die das Bücherei-Team ausgemustert hat. Wer dort etwas entdeckt, was ihm gefällt, darf es mitnehmen – gerne gegen eine kleine Spende. Er wisse inzwischen, dass einige Buchliebhaber dort regelmäßig vorbeischauen würden, sagt Springob.