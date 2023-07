Rahmedestraße 1: Komplizierter Abbruch während Bahn-Sperrpause im Oktober

Geht nicht mit einem „Hobbybagger“

+ © Heyn, Volker Das markante Eckhaus an der Rahmedestraße 1 wird im Oktober abgerissen. © Heyn, Volker

Die Deutsche Bahn hat ihre nächste Sperrpause angekündigt, sie liegt im Zeitraum vom 13. bis 20. Oktober. In diesem Zeitfenster von acht Tagen will die Stadt Altena das markante Haus Rahmedestraße 1 abreißen lassen. Es liegt unmittelbar an der Bahnlinie, was den Abbruch nur während der Sperrpause möglich macht.

Altena - Während dieser acht Tage, in denen die Schienen nicht befahren werden, will die Bahn auch die nach dem Hochwasser abmontierten Schallschutzanlagen wieder aufbauen. Bürgermeister Kober sieht eine sehr schwierige Abbruch-Situation des durch die Flut vor zwei Jahren total beschädigten Hauses.

Das Gebäude mit der ehemaligen Sparkassen-Filiale im Untergeschoss liegt eingekeilt zwischen Bahnlinie, der Rahmedestraße als L530 und der Bahn-Unterführung für Fußgänger. Vorbereitend kann das Haus entkernt werden, der Abbruch kann aber nicht mit einem „Hobbybagger“ erfolgen, so der O-Ton von Bürgermeister Kober. Acht Tage seien wenig Zeit für so einen komplexen Abbruch.