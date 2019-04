Radarfalle schnappt in Altena zu - Raser muss künftig zu Fuß gehen

Altena - Die Polizei hat an fünf Stellen im Kreis geblitzt und viele Raser erwischt. Einer war so schnell, dass er künftig zu Fuß gehen muss.

Die Polizei war am Donnerstag mit ihrer mobilen Radarfalle im Kreis unterwegs. Sie blitzte in Werdohl (Höhenweg und B229 in Bärenstein), an der Mendener Straße in Balve-Volkringhausen, an der L539 in Meinerzhagen-Valbert und an der Westiger Straße in Altena.

3893 Fahrzeuge rauschten am Blitzer vorbei, 119 von ihnen waren so schnell, dass der Halter ein Knöllchen bekommt. Einer muss künftig sogar zu Fuß gehen.

An der Westiger Straße in Altena wurde ein Auto mit Tempo 91 gemessen. Die Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h kostet ihn für einen Monat den Führerschein und dazu 200 Euro. Auf sein Flensburger Konto werden 2 Punkte eingezahlt.

