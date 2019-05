Quad-Diebstahl: Frau beobachtet zwei Personen bei auffälliger Aktion

Altena – Die Diebe wurden bei ihrem Quad-Klau in Altena vermutlich gesehen: Auffälliger ging es kaum.

Neue Erkenntnisse gíbt es zum Quad-Diebstahl am Breitenhagen: Eine Zeugin hat sich bei der Polizei gemeldet.

Ihr war in der Nacht zu Montag, in der das auffällige Gefährt gestohlen worden war, gegen 3.45 Uhr ein dunkler Pkw aufgefallen, der aus Richtung Mozartstraße über die Schubertstraße in Richtung Wilhelmstraße fuhr – und mit einer Abschleppstange ein Quad hinter sich her zog.

Gesucht: Fahrer mit Zackenhelm

Auf dem Quad habe eine schlanke Person gesessen. Der Fahrer trug laut Zeugin einen Helm mit Zackenmuster.

Die Polizei in Altena (0 23 52/9 19 90) bittet nochmals um Hinweise von Zeugen, denen das dunkle Auto samt Quad aufgefallen ist.