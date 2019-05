Quad gestohlen: Wer hat es gesehen?

Ein Quad ist am Breitenhagen verschwunden.

Altena - Der Besitzer staunte nicht schlecht: Abends stand sein Quad noch vor der Tür, am nächsten Tag war es weg. Da haben sich die Diebe ein auffälliges Gefährt ausgesucht.

In der Nacht zum Montag wurde das Quad am Breitenhagen geklaut. Abends um 23 Uhr hatte der Besitzer sein Gefährt noch auf der Mozartstraße gesehen, wie die Polizei berichtet. Am späten Montagvormittag stellte er dann fest, dass das Quad weg war.

Es handelt sich um ein schwarzes ATV-250 mit dem amtlichen Kennzeichen MK-Y251. Alle Schlüssel des Fahrzeugs sind noch vorhanden.

Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 02352/91990.