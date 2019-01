Tödliche Explosion in Evingsen: Das sagt der Hausbesitzer

Prozessauftakt

+ © Thomas Krumm Auch für den Tod eines Menschen müssen sich die Angeklagten seit gestern vor Gericht verantworten. © Thomas Krumm

Altena – Viele Rätsel rund um die Explosion eines Hauses in Evingsen am 18. Juli wurden am Donnerstag im Amtsgericht Lüdenscheid aufgeklärt. Offen ist allerdings weiterhin, ob der mitangeklagte Eigentümer des mittlerweile abgerissenen Hauses an der Straße „Zur Roleye“ tatsächlich der Auftraggeber der Brandstiftung war.