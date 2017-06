Instrumenten-Schnäppchen aus Beständen der NVA

+ Thorsten Goslar mit einer der Fanfaren aus dem Internet.

Altena - In der vergangenen Woche fand die erste Probe für das Projekt „Burgfanfaren“ statt – „mit so viel Resonanz habe ich nicht gerechnet“, freute sich Mitorganisator Kai Finkernagel. Thorsten Goslar, der sich um die musikalische Leitung kümmern wird, hatte die vier Ensemble angeschrieben, die sich in Altena der Blasmusik verschrieben haben. Alle machen mit, sodass Goslar insgesamt 15 Musiker begrüßen konnte.